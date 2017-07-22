В четверг Intel сообщили о самых больших убытках в своей истории. Компания ожидает, что ее краткосрочные результаты будут продолжать ухудшаться из-за слабого спроса на ПК и серверы, но сохраняет оптимизм в отношении своих перспектив на ближайшие годы, рассчитывая на продукты следующего поколения.
Выручка Intel за первый квартал упала до 11,7 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше, чем прогнозировала компания в январе, но на 36% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания потеряла 2,8 миллиарда долларов за квартал, так как ее валовая прибыль снизилась до 38,4%. Несмотря на крупнейшие убытки в своей истории, Intel выплатила дивиденды в размере 1,5 миллиарда долларов.
«Несмотря на то, что мы по-прежнему осторожны в отношении макроэкономических перспектив, мы сосредоточены на том, что мы можем контролировать, реализуя IDM 2.0: обеспечение последовательного выполнения планов процессов и продуктов и развитие нашего литейного бизнеса, чтобы мы могли извлечь максимальную выгоду из рыночных возможностей стоимостью 1 триллион долларов» - сказал Пэт Гелсингер, исполнительный директор Intel.
Группа клиентских вычислений Intel (CCG) сохранила свою позицию крупнейшего источника дохода компании, но в первом квартале 2023 финансового года она заработала всего 5,8 млрд долларов (на 38% меньше, чем в предыдущем году), что является резким снижением по сравнению с 9,3 млрд долларов за тот же период 2022 года. Более низкий доход из-за сокращения общего доступного рынка (TAM), продолжающихся корректировок запасов OEM-производителями ПК и растущей популярности недорогих процессоров, поскольку потребители по-прежнему осторожно относятся к своим расходам. CCG по-прежнему оставалась прибыльным бизнес-подразделением для Intel, поскольку принесла 520 миллионов долларов, но ее операционная прибыль снизилась до 9%.
«Мы по-прежнему сталкиваемся с непростым спросом, особенно в потребительском и образовательном сегментах - сказал Дэвид Зиснер, финансовый директор Intel, на телефонной конференции с финансовыми аналитиками и инвесторами, посвященной прибылям компании. Как обсуждалось в прошлом квартале, мы наблюдали значительное сокращение запасов у наших клиентов за этот период. Хотя уровень запасов остается повышенным, мы ожидаем, что рынок будет ближе к равновесию, когда мы закончим второй квартал».
В первом квартале 2023 года подразделение Intel Datacenter and AI Group (DCAI) испытало колоссальное снижение продаж оборудования для центров обработки данных на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Intel винит плохие результаты DCAI в более высокой стоимости продукта, инвестициях в продукты следующего поколения на новых технологических узлах, слиянии бизнеса AXG и складских запасах, связанных с бизнесом сервисных систем, который компания продала Mitac в начале этого месяца.
Компания Intel сохраняет оптимизм, поскольку ее выручка превзошла ее собственные ожидания, а это означает, что рынок работает лучше, чем предполагалось несколько месяцев назад.
«Мы воодушевлены выручкой за первый квартал и ожидаем, что рост будет последовательно улучшаться до 2023 года» - сказал Зиснер. Мы не удовлетворены нашими финансовыми результатами и по-прежнему сосредоточены на том, что мы можем контролировать, и на приоритетности капитала наших владельцев для достижения наших долгосрочных целей. Мы уверены, что, выполняя свои обязательства по дорожной карте, мы оправдаем и превзойдем ожидания наших клиентов в отношении наших продуктов, а также ожидания наших владельцев в отношении значительного роста доходов и создания свободного денежного потока».
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