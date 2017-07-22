Intel демонстрирует особый подход к брендам старой школы, сначала Sparkle, а теперь и Matrox присоединились к Intel Arc Alchemist. Компания анонсировала новую серию графических карт Luma, в которую войдут Intel Arc A310 и Arc A380.
В серии Arc A3 используется ACM-G11. Разница между Arc A310 и Arc A380 сводится к тому, что у первого на два ядра Xe меньше и на 2 Гбайт меньше памяти типа GDDR6 при ограниченном 64-битном интерфейсе памяти. В результате обе видеокарты вышли на рынок без особой помпы. Например, Arc A380 изначально был доступен только в Китае, а затем Intel бесшумно выпустили Arc A310. Matrox - один из немногих брендов, если не первый, выпустивший не один, а целых два Arc A310.
Luma A310 и Luma A310F - низкопрофильные видеокарты, которые легко впишутся в любую систему малого форм-фактора (SFF). Видеокарты имеют однослотовую конструкцию шириной 16,76 см (6,6 дюйма). Кроме того, Luma A310 использует пассивный кулер, тогда как Luma A310F опирается на конструкцию воздуходувного типа с небольшим охлаждающим вентилятором. Luma A380 также соответствует дизайну с одним слотом. Однако это полноразмерная видеокарта длиной 25,38 см (9,99 дюйма), так что это не лучший вариант для систем малого форм-фактора.
Все три видеокарты Luma используют интерфейс PCIe 4.0 x16. Arc A310 и Arc A380 имеют одинаковый TDP 75 Вт. В случае с Matrox Luma A310 и Luma A310F это TDP в 30 Вт и 50 Вт соответственно. С другой стороны, Arc A380 соответствует эталонным спецификациям Intel мощностью 75 Вт. В любом случае видеокарты потребляют всю свою энергию из слота расширения, поэтому внешние разъемы питания PCIe не требуются.
Luma A310 и Luma A310F оснащены четырьмя выходами Mini DisplayPort 2.1 (защищенный), а Luma A380 получил четыре стандартных выхода DisplayPort. Matrox продает отдельный кабель Mini DisplayPort для стандартного кабеля DisplayPort (CAB-MDP-DPF) за 29,99 долларов, если пользователи предпочитают последний вариант.
Можно подключить два 8К дисплея с частотой 60 Гц или 5K с частотой 120 Гц. Однако в конфигурации с четырьмя дисплеями разрешение ограничено 5K при частоте 60 Гц с поддержкой HDR 12b. Кроме того, производитель включает Matrox PowerDesk и Matrox MuraControl для управления настройками с несколькими дисплеями.
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