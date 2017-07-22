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Процессоры AMD Zen 5 Threadripper 8000 «Shimada Peak» могут появиться в 2025 году

29 апреля 2023, 12:30



В отчете DigiTimes засветилось множество новых процессоров AMD. Наибольший интерес для энтузиастов будут представлять новые процессоры Ryzen 8000 Granite Ridge, которые предположительно получат процессорные ядра Zen 5 в конце 2024 года. Однако ожидается, что AMD не будет переводить настольные и мобильные чипы на более продвинутые процессы до 2026 года.

Процессоры AMD Zen 5 Threadripper 8000 «Shimada Peak» могут появиться в 2025 году


Ожидается, что в 2025 году AMD обновит свои серверные предложения новой серией процессоров Epyc. Инсайдеры указывают, что это может быть первый чип AMD, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу, в утекшей дорожной карте нет других 3-нм чипов.

Пользователи HEDT также получат обновление в 2025 году, когда дебютируют процессоры Shimada Peak Threadripper. Неизвестно, будут ли эти мощные чипы с большим количеством ядер использовать 4-нм или 6-нм процессы TSMC, однако они, скорее всего, будут основаны на архитектуре Zen 5. Между тем, мы все еще ждем процессоры Storm Peak Threadripper, основанные на архитектуре Zen 4, которые ожидаются в третьем квартале этого года.

Согласно этой дорожной карте, основанной на высказываниях источников DigiTimes, процессоры Ryzen 8000 Granite Ridge выйдут на сцену в 2024 году. В частности, DigiTimes сообщает, что Granite Ridge будет выпущен «в конце 2024 года». Это, вероятно, даст пользователям настольных компьютеров AMD первое знакомство с архитектурой Zen 5, но опять же неясно, о каком тех процессе будет идти речь.

Процессоры AMD Zen 5 Threadripper 8000 «Shimada Peak» могут появиться в 2025 году


Новые мобильные APU Ryzen 7000 очень интересны, некоторые из них сочетают привлекательность ядер ЦП Zen 4 и ядер графического процессора RDNA 3 в удобном для портативных устройств TDP. Мы ожидаем, что мобильные чипы Ryzen 8000 заставят вас всерьез задуматься об AMD, если вы подумываете о новом ноутбуке.

В 2024 году мобильные чипы Dragon Range и Phoenix Point Ryzen 7000 будут заменены еще большим семейством целевых APU Ryzen 8000, большинство из которых перейдет на новейшие процессорные ядра Zen 5. Затем, к 2025 году, все мобильные APU AMD будут основаны на Zen 5, за исключением, возможно, чипа начального уровня под кодовым названием Escher. К сожалению, в дорожной карте не упоминается, какие архитектуры графических процессоров будут использоваться.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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