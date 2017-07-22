Исследователи из Швеции разработали и испытали первые деревянные транзисторы. Команды из Линчепингского университета в Норчепинге и Королевского технологического института в Стокгольме опубликовали статью под названием «Модуляция электрического тока в древесных электрохимических транзисторах», в которой обсуждаются создание, возможности и потенциал транзистора из дерева (WECT), который они недавно разработали.
Новинка может проложить путь к более устойчивой и биоразлагаемой электронике на основе древесины. Кроме того, древесная электроника может обеспечить электронный контроль над живыми растениями.
Многие читатели знакомы с последними достижениями в технологии кремниевых транзисторов. Intel, Samsung и TSMC борются за создание передовых процессов с транзисторами, измеряемыми в нанометрах, и работающими на скоростях в несколько гигагерц. Приготовьтесь к тому, что WECT, разработанный и испытанный шведскими исследователями, имеет диаметр 3 см и частоту переключения менее одного герца.
Не каждому электронному устройству нужны самые быстрые скорости и самые маленькие транзисторы. Конечно, описанный WECT довольно крупный и не любит спешки. «Мы придумали беспрецедентный принцип», - заявил в пресс-релизе университета Исак Энгквист, старший доцент Лаборатории органической электроники Университета Линчёпинга. «Да, деревянный транзистор медленный и громоздкий, но он работает и имеет огромный потенциал для развития».
Чтобы описать, как дерево можно использовать для изготовления транзистора, давайте начнем с рассмотрения обычных транзисторов, которые широко используются в электронных устройствах. Полевые транзисторы являются ключевым строительным блоком современной электроники и чаще всего изготавливаются из полупроводников, таких как кремний или германий.
Присущая этим элементам природа позволяет транзистору действовать как усилитель или переключатель, когда на его клеммы подается напряжение или ток. С тех пор, как в середине 20-го века были произведены первые полевые транзисторы, исследователи постоянно занимались их миниатюризацией и обеспечением работы на высоких частотах.
Для создания WECT исследователям потребовалась проводящая древесина (CW). Она создается путем удаления лигнина из древесины с помощью химического растворителя. Впоследствии каналы, в которых присутствовал лигнин, замещаются полимером со смешанной электронно-ионной проводимостью. В этом проекте выбранной древесиной была бальза (семейства мальвовые) из-за желаемой структуры внутренних каналов и проводящий полимер PEDOT:PSS. Для построения использовались три отрезка: по одному в качестве центрального канала транзистора и по одному в качестве верхнего и нижнего затворов.
Транзистор WECT интересен, хотя у него и нет тех характеристик, к которым мы привыкли. Исследователи говорят, что вместо того, чтобы быть самоцелью, они представили доказательства возможностей деревянного транзистора и надеются, что они вдохновят будущую работу и приложения.
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