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В сеть утекли рендеры и характеристики Google Pixel Fold

30 апреля 2023, 13:10



По сети уже давно гуляли рендеры Google Pixel Fold, но теперь благодаря @evleaks у нас появились полные характеристики первого складного смартфона Google и его пресс-рендеры. В частности, в утечке также появились данные о защите корпуса от воды и пыли по стандарту IPX8, батарее с емкостью 4821 мАч и поддержке проводной зарядки на 30 Вт, а также беспроводной зарядки.

В сеть утекли рендеры и характеристики Google Pixel Fold


Итак, поговорим про ожидаемые характеристики Google Pixel Fold. Для начала это 7,6-дюймовый (1840x2208 пикселей) OLED-дисплей с соотношением сторон 6:5, частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 380 пикселей на дюйм, максимальной яркостью до 1450 нит. "Внешний" экран получит 5,8 дюймов (1080x2092 пикселей), OLED матрицу FHD+ с соотношением сторон 17,4:9, частотой обновления 120 Гц, плотность пикселей 408 на дюйм, максимальную яркость до 1550 нит и защиту Corning Gorilla Glass Victus.

В основе новинки лежит процессор Google Tensor G2 с чипом безопасности Titan M2, объемы памяти - 12 Гбайт оперативной типа LPDDR5 и 256 либо 512 Гбайт хранилища UFS 3.1. Работает смартфон на чисто Андроид 13, а снимает на 48 мегапиксельную заднюю камера с 1/2-дюймовым сенсором, диафрагмой f/1,7, оптической сабилизацией. Также он оснащен 10,8-мегапиксельной сверхширокоугольной (121,1°) камерой с диафрагмой f/2,2, 10,8-мегапиксельной телеобъективом с диафрагмой f/3,05, 5-кратным оптическим зумом, 20-кратным зумом Super Res, датчиком LDAF и записью видео в 4K разрешении.

Фронтальная камера на 9,5 МП получит апертуру f/2,2, а внутренняя фронталка тут уже на 8 Мп и с апертурой ƒ/2.0. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, USB Type-C, Стереодинамики и водонепроницаемость (IPX8).

В сеть утекли рендеры и характеристики Google Pixel Fold


Размеры корпуса 139,7 мм x 79,5 мм (158,7 мм в развернутом виде) x 12,1 мм (5,8 мм в развернутом виде), вес: 283 грамма. По коммуникациям есть поддержка 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Type C 3.2 gen 2 и NFC.

Аккумулятор емкостью 4821 мАч обеспечит более 24 часов автономной работы, до 72 часов в режиме экстремальной экономии заряда батареи. Будет быстрая проводная зарядка на 30 Вт и беспроводная зарядка.

Говорят, что Google Pixel Fold выйдет в версии 256 ГБ в цветах Porcelain и Obsidian по цене 1799 долларов, а на 512 ГБ в цвете Obsidian по цене 1919 долларов. Он должен быть представлен на Google I/O 10 мая и поступить в продажу 27 июня.



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