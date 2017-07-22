Преставлен бюджетный Redmi Note 12R Pro с OLED-дисплеем на 120 Гц и 12 ГБ ОЗУ
30 апреля 2023, 22:59
Xiaomi представила в Китае свой Redmi Note 12R Pro - бюджетный смартфон с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ разрешения с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 1 SoC и 12 Гбайт оперативной памяти. Он снимает на 16-мегапиксельную фронтальную камеру в отверстии дисплея по сравнению с 8-мегапиксельной камерой в Redmi Note 12 5G.
Телефон оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным датчиком глубины, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Redmi Note 12R Pro получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей (1080×2400 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. В качестве чипсета использован Octa Core Snapdragon 4 Gen 1, 6-нм мобильная платформа (2 ядра Kryo на базе A78 по 2 ГГц плюс шесть Kryo ядер 1,8 ГГц на базе A55) с графическим процессором Adreno. Объемы памяти 12 Гбайт оперативной LPDDR4X и 256 Гбайт встроенных UFS 2.2.
Работает все это на Android 13 с интерфейсом MIUI 14. Поддерживаются две SIM-карты (nano + nano), основная камера на 48 МП со светодиодной вспышкой, датчиком глубины на 2 МП и диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера получила 16 МП. Есть ИК-датчик, боковой сканер отпечатков пальцев и mini-jack.
Размеры телефона: 165,88×76,21×7,98 мм, весит он 188 граммов, предусмотрена защита от пыли и брызг (IP53). По коммуникациям поддерживаются 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС и USB Type-C. Емкость батареи 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт.
Xiaomi Redmi Note 12R Pro выпускается в черном, белом и золотом цветах по цене 289 долларов за версию на 12 Гбайт + 256 Гбайт и, как ожидается, скоро поступит в продажу в Китае.
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