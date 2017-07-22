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По слухам Nvidia RTX 4060 Ti появится в продаже в мае

01 мая 2023, 12:04




Энтузиасты и геймеры ждут подробной информации о последних выпусках видеокарт Nvidia RTX 4060 и RTX 4060 Ti. Благодаря слухам, опубликованным videocardz.com, в сеть попал календарь выпуска новинок. Согласно утечке, новая RTX 4060 Ti будет отправлена партнерам Nvidia уже 5 мая, но даты запуска ожидаются уже «в конце мая». Официальная дата запуска ни для одной карты не установлена и даже слухи о запуске RTX 4060 не так уж много.

По слухам Nvidia RTX 4060 Ti появится в продаже в начале мая


Как известно, с 30 мая по 2 июня пройдет Computex Taipei. Вполне возможно, что Nvidia сможет воспользоваться этой выставкой, чтобы представить новую серию видеокарт.

Несколько розничных продавцов ПК и техники в Европе подтвердили, что видеокарты RTX 4060 и RTX 4060 Ti будут иметь 8 Гбайт видеопамяти. Ожидается, что RTX 4060 Ti будет использовать ту же плату PG190, что и RTX 3060 Ti, в то время как RTX 4060, как сообщается, будет использовать новую плату с номером PG173.

Пока нет никакой официальной информации о ценах, но надеемся, что плата PG190 предполагает, что RTX 4060 Ti будет более доступной видеокартой. Сможет ли он конкурировать с лучшими видеокартами, еще неизвестно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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