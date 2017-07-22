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Intel проведет ребрендинг и переименует часть своих процессоров

01 мая 2023, 23:52



Процессоры Intel Meteor Lake могут выйти где-то во второй половине 2023 года, поэтому неудивительно, что какие-то данные так или иначе просачиваются в сеть. Но самое интересное, что компания признала, что она собирается провести ребрендинг своей линейки Intel Core с появлением Meteor Lake.

Intel проводит ребрендинг и переименует часть своих процессоров


В Intel подтвердили, что в брендинге произойдет встряска. На этот раз будущий процессор Intel попал в базу данных Ashes of Singularity (через @BenchLeaks), и, хотя результаты тестов едва ли приносят какую-либо ценную информацию о производительности, они раскрывают некоторые подробности о спецификациях и торговой марке этих процессоров.

Предполагаемый процессор Meteor Lake, протестированный в AOTS, имеет торговую марку Core Ultra 5 1003H, что указывает на то, что компания готовится отказаться от своей классификации i3, i5, i7 и i9, по крайней мере, для некоторых из своих будущих мобильных процессоров Meteor Lake. На данный момент неясно, что означают «Ультра» и «5» в этой комбинации и какие другие категории будут в линейке, но, очевидно, на ум приходят классы Pro и Max.

Между тем, трудно угадать реальную конфигурацию процессора Intel Core Ultra 5 1003H, который якобы имеет 18 физических и 18 логических ядер.

Интересно, что в базе данных SiSoftware Sandra также указан процессор Meteor Lake с тактовой частотой 2,10 ГГц со встроенным графическим процессором и 128 CU, что, вероятно, соответствует 1024 потоковым процессорам. На сегодняшний день это самый мощный интегрированный GPU.

Что касается самих результатов теста AOTS, процессор Core Ultra 5 1003H набрал 1300 баллов в режиме DirectX 11 и разрешении 1920x1080, что соответствует Intel Core i7-12700 с UHD Graphics 770.

Имея в виду, что процессор Intel Meteor Lake появится как минимум через несколько месяцев, принимайте информацию из неофициальных источников с долей скептицизма. Intel подтвердила, что меняет брендинг, но пока не сообщила подробностей. Кто-то мог бы переименовать существующий процессор в Intel Core Ultra 5 1003H, а затем загрузить результаты его тестирования в базу данных AOTS. Таким образом, схема именования может быть сфабрикована. К тому же непонятно, коснется ли такой ребрендинг настольных и/или мобильных процессоров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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