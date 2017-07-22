Корпуса FP7 и FP8 для AMD Zen 4 Phoenix засветились на фото
02 мая 2023, 11:36
Грядущие процессоры AMD Ryzen серии 7040 Phoenix для ноутбуков на базе микроархитектуры Zen 4 будут поставляться в трех разновидностях, предназначенных для разных типов ноутбуков. Китайский канал Golden Pig Upgrade опубликовал обзор процессора Ryzen 7 7840HS, в котором, среди прочего, сравниваются форм-факторы AMD FP8 и FP7/FP7r2 (через VideoCardz).
Процессоры AMD Ryzen серии 7040 будут доступны в совершенно новых корпусах FP8, а также в проверенных корпусах FP7r2 и FP7. Новый FP8 заметно больше, чем FP7/FP7r2. Кроме того, FP8 предназначен для поддержки высокопроизводительных интерфейсов, в том числе, среди прочего, AMD MIPI CSI, протокола высокоскоростного интерфейса для передачи видео и изображений с камеры. Он больше подходит для устройств, требующих более высокой пропускной способности данных и расширенных возможностей.
Напротив, FP7 меньше и легче. Он обладает теми же расширенными функциями или производительностью, что и FP8, но предлагает более компактное решение для производителей, стремящихся создавать более тонкие устройства без ущерба для вычислительной мощности. В целом, FP7/FP7r2 лучше подходят для легких и портативных устройств. Кроме того, некоторые процессоры FP7 будут совместимы с конструкциями печатных плат Ryzen серии 6000. Что касается печатных плат, AMD посоветует своим партнерам использовать другие печатные платы с продуктами на базе Zen 4 в корпусах FP8 и FP7/FP7r2. Например, некоторые ноутбуки AMD Ryzen серии 7040 следующего поколения будут опираться на 10-слойные печатные платы типа PTH (со сквозными отверстиями), тогда как другие будут использовать печатные платы HDI типа 4. Печатные платы PTH используют сквозной монтаж, имеют меньшую плотность компонентов и более экономичны, что делает их подходящими для менее сложных конструкций.
Напротив, печатные платы HDI имеют более высокую плотность компонентов и обеспечивают лучшие электрические характеристики благодаря передовым технологиям изготовления. В результате они идеально подходят для миниатюрных высокопроизводительных электронных устройств, но их производство, как правило, дороже. В случае ноутбуков AMD печатные платы типа 3 будут поддерживать память до LPDDR5X-6400, а печатные платы типа 4 - LPDDR5X-7500.
Еще одним интересным аспектом процессоров AMD серии 7040 являются спецификации Ryzen 7040HS и 7040H. На бумаге они кажутся идентичными с точки зрения TDP. Однако процессоры AMD Ryzen 6000H рассчитаны на мощность до 45 Вт, а Ryzen 6000HS - на мощность до 35 Вт. К сожалению, ни в обзоре Golden Pig Upgrade, ни на веб-сайте AMD не разъясняются различия между сериями 7000HS и 7000H.
В обзоре Ryzen 7 7840H с интегрированным графическим процессором RDNA3 под маркой Radeon 780M сравнивается с Ryzen 7735H (на базе Rembrandt с Zen 3 и RDNA 2) и двумя процессорами Intel Raptor Lake (13700H и 13500H). Хотя последний процессор Ryzen может похвастаться превосходной производительностью графического процессора, обновление iGPU RDNA2 предыдущего поколения не является существенным. В конечном счете, iGPU превосходит дискретный GPU GeForce MX550 и приближается к производительности моделей GeForce GTX 1650 Max-Q.