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MediaTek представила чипсет Dimensity 7050 для смартфонов среднего уровня

02 мая 2023, 17:14



MediaTek проводит по ходу выпуска последних чипсетов и Dimensity 7050 является последним дополнением. Недавно анонсированная SoC идентична Dimensity 1080, выпущенной еще в ноябре.

MediaTek представила чипсет Dimensity 7050 для смартфонов среднего уровня


Dimensity 7050 построен на основе 6 нм тех процесса и может похвастаться двумя высокопроизводительными ядрами Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и шестью энергосберегающими ядрами Arm Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. в плане графики это Arm Mali-G68 MC4.

MediaTek представила чипсет Dimensity 7050 для смартфонов


Новый чипсет поддерживает сенсоры камер с разрешением до 200 МП и запись 4К видео со скоростью 30 кадров в секунду. Он может работать с дисплеями с разрешением до 2520х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, поддерживает оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Также на борту есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и возможность подключения двух SIM-карт 5G. Ожидается, что чипсет может найти место в новой линейке Realme 11 и вцелом нацелен на смартфон среднего уровня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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