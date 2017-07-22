MediaTek представила чипсет Dimensity 7050 для смартфонов среднего уровня
02 мая 2023, 17:14
MediaTek проводит по ходу выпуска последних чипсетов и Dimensity 7050 является последним дополнением. Недавно анонсированная SoC идентична Dimensity 1080, выпущенной еще в ноябре.
Dimensity 7050 построен на основе 6 нм тех процесса и может похвастаться двумя высокопроизводительными ядрами Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и шестью энергосберегающими ядрами Arm Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. в плане графики это Arm Mali-G68 MC4.
Новый чипсет поддерживает сенсоры камер с разрешением до 200 МП и запись 4К видео со скоростью 30 кадров в секунду. Он может работать с дисплеями с разрешением до 2520х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, поддерживает оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. Также на борту есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и возможность подключения двух SIM-карт 5G. Ожидается, что чипсет может найти место в новой линейке Realme 11 и вцелом нацелен на смартфон среднего уровня.