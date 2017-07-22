Согласно новым уведомлениям от Intel компания прекратила выпуск процессоров Gemini Lake Refresh (GLK-R). 14-нм чипы под брендами Pentium и Celeron, выпущенные в 2019 году, обычно использовались в настольных компьютерах начального уровня со сверхнизким энергопотреблением, а также ноутбуках, мини-ПК и моноблоках.
Линейка Gemini Lake (GLK) вышла в 2017 году и использовала микроархитектуру Intel Goldmont Plus. 14-нм чипы с низким энергопотреблением, которые охватывают до четырех ядер без Hyper-Threading в то время были прямой заменой процессорам Apollo Lake. Однако, учитывая преобладание Gemini Lake в бюджетных устройствах, Intel обновила линейку в 2019 году, слегка улучшив тактовые частоты процессоров на 10 и 6 Вт.
Intel прекратила выпуск Gemini Lake в 2020 году, положив конец трехлетнему выпуску маломощных чипов. Таким образом, выпуск Gemini Lake Refresh немного затянулся. Intel занимается прекращением производства двумя разными группами. В первую группу входят Celeron N4120, Celeron 4020 и Pentium Silver N5030, а во вторую группу входят Celeron J4025, Pentium Silver J5040, Celeron N4020C и Celeron J4125. Клиенты Intel должны до 24 ноября 2023 и 25 августа 2023 разместить свои последние заказы для первой и второй групп соответственно. Производитель чипов отгрузит первый к 24 мая 2024 года, а второй - к 23 февраля 2024 года.
Goldmont Plus в конечном итоге был заменен Tremont в 2020 году, поэтому для Intel имеет смысл свернуть 14-нм производство и вместо этого сосредоточиться на Tremont. Tremont использует 10-нм процессоры Elkhart Lake и Jasper Lake, причем последние являются преемниками чипов Gemini Lake Refresh.
В Jasper Lake используются ядра Tremont, которые обеспечивают значительный прирост IPC по сравнению с Goldmont Plus. По оценкам Intel, IPC у Tremont на 32% выше, чем у Jasper Lake, при сохранении тех же температурных условий. Это означает 10 Вт для SKU серии J, предназначенных для настольных компьютеров, и 6 Вт для SKU серии N, предназначенных для мобильных устройств. Большая часть прироста производительности связана с ядрами Tremont, поскольку Jasper Lake по-прежнему работает на четырех ядрах и имеет лишь немного лучшую тактовую частоту.
Поскольку Gemini Lake Refresh уже почти исчезли, будущие действительно малобюджетные устройства по умолчанию будут поставляться с процессорами Jasper Lake. Это отличная новость, поскольку у поставщиков не будет выбора, если они будут использовать более новые 10-нм чипы, которые обеспечат лучшую производительность для потребителей с ограниченным бюджетом.