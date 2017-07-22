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AMD представляет мобильные процессоры Ryzen 7040U

03 мая 2023, 18:50




AMD объявила характеристики своих процессоров серии 7040U «Phoenix», в том числе некоторых из своих процессоров с искусственным интеллектом на базе XDNA. О спецификациях процессора 7040HS до сих пор ничего не известно, хотя вчера компания сообщила, что чипы HS теперь поставляются OEM-производителям и должны поступить в продажу в ближайшие недели.

AMD представляет мобильные процессоры Ryzen 7040U


Линейку возглавляет AMD Ryzen 7 7840U в сочетании с графикой Radeon 780M и Ryzen AI с использованием архитектуры XDNA. AMD предполагает, что он сильнее, чем конкуренты от Intel и Apple.

Только Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U получат Ryzen AI XDNA. AMD мало говорит о том, что она будет делать, хотя ее слайды заявляют о «волшебных новых впечатлениях» и о том, что возможности могут «продвигаться и улучшаться с течением времени». Единственное реальное заявление, которое он делает, заключается в том, что в Windows 11 будет пакет эффектов Studio, который можно использовать только на специальном ИИ-движке, таком как этот, но он еще не поддерживается.

В своих собственных тестах AMD сравнила 7840U с процессором Intel Core i7-1360P, заявив, что он обеспечивает больше производительности при создании контента на 29 %, производительность веб-приложений выше на 37 %, Passmark выше на 89 %, а в кодировании мультимедиа на все 128 %.

Согласно мелкому шрифту AMD 7840U был на эталонной плате AMD с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD, в то время как конкурент от Intel располагался в MSI Summit Flip 14 с 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD. Тесты включали тесты производительности PCMark 10, Passmark, Kraken, Procyon Microsoft, PCMark 10 Digital Content Creation, Handbrake, Blender и LAME MP3.

AMD утверждает, что по сравнению с Apple M2 процессор Ryzen 7 7840U на 5% лучше работает в Интернете, на 8% лучше в редактировании изображений, на 9% лучше в 3D-рендеринге, на 72% лучше в многопроцессорной обработке и на 75% лучше в Passmark 10.

AMD протестировала 13-дюймовый MacBook Pro (имеется в виду M2 под вентилятором) с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем на 1 Тбайт. Тесты для получения этих цифр включают тесты Passmark 10, Kraken, Puget и Blender. Неясно, какая часть этого включает собственный нейронный движок Apple в процессорах M2.

AMD представляет мобильные процессоры Ryzen 7040U


Есть три новых встроенных графических адаптера: Radeon 780M, 760M и 740M. 780M - топовая модель, на чипах Ryzen 7 и 9, с 12 ядрами до 2,7 ГГц. Новые Radeon используют RDNA 3 и получили новый медиа-движок для улучшенного кодирования AV1 и ML и «увеличенную пропускную способность AI». Компания утверждает, что пиковая производительность встроенных графических процессоров составляет до 8,6 TFLOPS (FP16).

AMD сравнила Radeon 780M с графикой Iris Xe на Core i7-1360P, утверждая, что при разрешении 1920 x 1080 при низкокачественных пресетах Ryzen 7 7840U с новой графикой был на 30% быстрее в DOTA 2, на 40% быстрее в CS:GO, на 63% быстрее в Far Cry 6 и на колоссальные 139% быстрее в Cyberpunk 2077. Опять же, для сравнения использовался ноутбук MSI Summit Flip 14.

AMD представляет мобильные процессоры Ryzen 7040U


AMD делает большие обещания относительно времени автономной работы, но без конкретики. Заявлено «интеллектуальное управление питанием, разработанное для обеспечения максимально возможного времени автономной работы».

Процессоры Phoenix были впервые анонсированы на выставке CES, а выпуск чипов серии HS запланирован на март. Первоначально они были перенесены на апрель, и теперь AMD сообщает нам, что они отправляются OEM-производителям и поступят в продажу в ближайшие несколько недель.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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