Забавный эпизод из сферы контрабанды попал в новостные ленты Гонконга. На этот раз несколько бесстрашных контрабандистов были пойманы при попытке беспошлинно вывезти с территории 70 «высокоценных карт для компьютерных дисплеев». Что добавляет уникальности этой попытке контрабанды, так это то, что видеокарты были спрятаны в грузе, который содержал 280 кг живых лобстеров (примерно 200 омаров). Это не указано в сообщениях гонконгских СМИ, но The Register считает, что партия GPU и лобстеров, вероятно, была поймана на пути в материковый Китай.
Таможня Гонконга настигла фургон, когда он поворачивал, чтобы пересечь мост Гонконг-Чжухай-Макао. Судя по всему, груз омаров и графических процессоров не имел сопутствующей документации, но был оценен властями примерно в 600000 гонконгских долларов (76500 долларов США). Неясно, является ли это совокупной стоимостью груза или только ценой видеокарт.
Изображение, опубликованное таможней Гонконга показывает гордую добычу видеокарт, спрятанных среди ракообразных. Мы думаем, что лобстеры несколько вкуснее, чем эти видеокарты, поскольку они выглядят как старые карты Quadro начального уровня. Предположительно это Nvidia Quadro K2200. Это графические процессоры архитектуры Maxwell с 640 ядрами CUDA с 4 Гбайт памяти GDDR5 и 128-битной шиной.
Власти с натяжкой называют карты Quadro K2200 «высококачественными», поскольку они были выпущены в середине 2014 года и по производительности примерно сопоставимы с GeForce GTX 750 Ti или даже более старой Radeon HD 7850. Положительным аспектом этих карт Quadro является то, что они имеют компактную конструкцию с одним слотом и TDP 68 Вт, поэтому могут питаться от слота PCIe.
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