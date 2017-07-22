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BenQ представляет четыре новых высокопроизводительных HDR-PRO проектора

04 мая 2023, 10:36



Мир домашних развлечений терпит значительные изменения - вместе с распространением потоковых сервисов возрос спрос на высококачественные проекторы, способные обеспечить кинематографический опыт, не выходя из собственного дома. Компания BenQ, ведущий поставщик решений визуального отображения, представила четыре новых проектора, отвечающих различным требованиям пользователей, от видеофилов до тех, кто хочет наслаждаться фильмами в ярко освещенных помещениях.

Новинки стоят от 1699 до 3499 долларов. Если вы видеофил, который требует от домашнего кинотеатра максимально возможной производительности, то HT4550i - это проектор для вас. Он может похвастаться производительностью CinematicColor 100% DCI-P3 и яркостью 3200 ANSI люмен от источника света с 4 светодиодами, обеспечивая производительность, сравнимую с профессиональным кинозалом. Технология HDR-PRO повышает локальный контраст, обеспечивая яркие цвета и глубокий черный цвет, что обеспечивает захватывающее впечатление от просмотра. Розничная цена HT4550i составляет 2999 долларов, что делает его одним из самых дорогих проекторов на рынке.

BenQ представляет четыре новых высокопроизводительных HDR-PRO проектора


HT3560 предназначен для пользователей, которые хотят смотреть фильмы в обычных темных комнатах. Этот проектор обеспечивает идеальную детализацию HDR при 100% Rec. 709, обеспечивает 95% производительность DCI-P3 CinematicColor и яркость на уровне 2200 ANSI люмен. Технология HDR-PRO повышает локальный контраст, обеспечивая четкое и детализированное изображение. HT3560 стоит 1699 долларов, что делает его более доступным, чем HT4550i.

TK860i обеспечит настоящую кинематографическую производительность. Проектор разработан для обеспечения настоящего кинематографического качества в 4K HDR и для любой ярко освещенной комнаты. С высокой яркостью 3300 ANSI люмен и обеспечением 98% Rec. 709 при любом ярком освещении, TK860i обеспечивает яркие цвета и глубокий черный цвет даже в ярко освещенных помещениях. Технология HDR-PRO оптимизирует локальный контраст, обеспечивая насыщенные и детализированные изображения. Розничная цена TK860i составляет 1799 долларов США, что делает его более доступным вариантом для пользователей, которым требуется высокое качество изображения в ярко освещенных помещениях.

V5000i - это уникальный проектор, оснащенный лазерным ТВ-проектором со специальным 100-дюймовым экраном с линзой Френеля BenQ ALR для дневных развлечений в живой комнате. Благодаря сверхширокому цветовому охвату BT.2020 CinematicColor и малой задержке ввода V5000i обеспечивает захватывающий и увлекательный просмотр. Комплексное решение экрана ALR устраняет необходимость выбора подходящего экрана для вашего проектора, позволяя пользователям легко наслаждаться домашними впечатлениями, сравнимыми с телевизором. Розничная цена V5000i со 100-дюймовым экраном ALR составляет 3499 долларов, что делает его самым дорогим проектором в линейке.



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