ПК-геймеры, которые ищут не самые мощные и дорогие видеокарты, уже несколько месяцев ждут новых предложений от AMD и Nvidia, которые продавались бы по цене менее 800 долларов. Недавно компания Gigabyte зарегистрировала одиннадцать различных SKU графических процессоров в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Исторически компания делает этот шаг за несколько недель до выхода любого продукта на рынок. Похоже, что RTX 4060 Ti и RX 7600 скоро будут конкурировать с лучшими видеокартами.
Соотношение видеокарт Nvidia и AMD в заявке отдает зеленым оттенком: с девятью различными моделями, подготовленными для RTX 4060 Ti и дуэтом моделей для Radeon RX 7600. Это не должно вызывать удивления, учитывая, что Nvidia занимает гораздо большую долю рынка графических процессоров.
Потребители, желающие приобрести вариант от AMD, имеют только одну доступную модель от Gigabyte с двумя вариантами: стоковая и другая, с небольшим заводским разгоном. Для пользователей Nvidia Gigabyte планируется ряд различных дизайнов, разбросанных по Windforce, Eagle, Gaming, Aero и Aorus Extreme:
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8 Гбайт (GV-N406TEAGLE-8GD)
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WindForce OC 8 Гбайт (GV-N406TWF2OC-8GD)
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WindForce 8 Гбайт (GV-N406TWF2-8GD)
AMD и Nvidia первыми запустили свои самые дорогие SKU, стараясь продать сначала их и заработать как можно больше. Nvidia, по крайней мере, начала продвигаться вниз по стеку продуктов с такими картами, как RTX 4070, но при цене 599 долларов она все еще далека от того, чтобы стать действительно популярной. Тем временем у AMD есть только RX 7900 XTX и XT, доступные с декабря. Геймеры, которые не могут позволить себе высокую стоимость видеоарт последнего поколения, вынуждены довольствоваться тем, что они уже используют или выбирать карты предыдущего поколения.
Похоже, AMD решила пока пропустить RX 7800/7700 и вместо этого сразу перейти к более низкому уровню RX 7600. Это должно означать более разумную цену, но это также означает, что технические характеристики оборудования будут немного ниже. Судя по текущим утечкам, RX 7600 предположительно будет иметь 28 вычислительных блоков RDNA3. Это столько же, сколько у существующего RX 6600, но с архитектурными улучшениями, которые должны еще больше повысить производительность.
Что касается Nvidia, слухи о RTX 4060 Ti говорят про 34 потоковых мультипроцессора и 4352 ядра CUDA. Это меньше, чем 38 у предыдущего поколения RTX 3060 Ti, но имейте в виду, что архитектура Nvidia Ada Lovelace, как правило, имеет тактовую частоту примерно на 40% выше, чем архитектура Ampere, плюс есть другие потенциальные бонусы, такие как поддержка DLSS 3. По слухам, цена составит 399 долларов, что, в зависимости от вашей точки зрения, является либо нижней частью верхней планки, либо прочно находится на территории среднего уровня - к сожалению, дни графических процессоров Nvidia «среднего класса» за 200 долларов, похоже, остались в прошлом.
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