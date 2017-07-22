Ютубер и моддер видеокарт Пауло Гомеш обновил еще одну видеокарту, добавив ей видеопамяти, на этот раз используя AMD Power Color Radeon RX 5600 XT Red Dragon. Карта была изменена с 6 Гбайт до 12 Гбайт с более быстрыми чипами памяти на 16 Гбит/с.
Мод памяти для этой карты был более простым по сравнению с модом RTX 3060 8 Гбайт на 12 Гбайт. Сам мод включал замену исходных шести модулей памяти на шесть новых модулей с удвоенной емкостью, а также редактирование BIOS для поддержки новых модулей.
Для замены модулей памяти Гомеш использовал тепловую пушку для прогрева точек соединения микросхем памяти и печатной платы, чтобы модули памяти можно было безопасно извлечь, не повредив компоненты. После этого он подготовил печатную плату для новых 2-гигабайтных модулей с помощью специального клея, который будет удерживать модули на месте, а затем установил новые модули на карту.
Поскольку RX 5600 XT не поставляется с конфигурацией 12 Гбайт, для поддержки требуется модификация BIOS. Моддер использовал шестнадцатеричный редактор для манипулирования правильными значениями, которые позволят BIOS распознавать более быстрые 2-гигабайтные микросхемы, а затем прошил BIOS. Модификация BIOS все еще возможна с некоторыми графическими процессорами AMD, хотя это не то, что вы можете сделать на современных графических процессорах Nvidia.
5600 XT с новыми модулями продемонстрировал значительный прирост производительности, по крайней мере, в определенных тестах. Например, тест Unigine Superposition, который использовал Гомеш, включал тестовый запуск с разрешением 10K, чтобы полностью заполнить конфигурацию памяти 12 Гбайт. Исходная конфигурация набрала 191 балл в этой тестовой конфигурации, а модифицированная карта набрала 412 баллов. Конечно, в большинстве игр такого прироста производительности не будет, но дополнительная видеопамять все же может быть полезна в играх, использующих более 6 Гбайт видеопамяти - при условии, что сам графический процессор не является узким местом, что становится все более маловероятным.
Последствия этого мода гораздо более применимы к графическим процессорам AMD, поскольку BIOS можно изменить так, как продемонстрировал Гомеш. Теоретически это позволяет увеличить объем видеопамяти для всех видеокарт AMD Radeon, поскольку ограничений на редактирование AMD BIOS нет.
Конечно, инструменты и навыки, необходимые для выполнения такого рода модов - это уже другое дело. Большинство пользователей могут смотреть с благодарностью, но если вам нужна карта с 12 Гбайт или 24 Гбайт, будет гораздо проще просто вложить деньги в одну из лучших видеокарт, чем пытаться обновить трехлетнюю RX 5600 XT.
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