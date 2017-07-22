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ASRock готовит три видеокарты Radeon RX 7600 8GB

05 мая 2023, 21:51




Всего пару дней назад исполнительный директор AMD Лиза Су заявила, что компания находится на пути к расширению своего портфолио видеокарт серии Radeon RX 7000 в массовом сегменте. ASRock недавно подала в Евразийскую экономическую комиссию список трех своих видеокарт на базе Radeon RX 7600, обнаруженных @harukaze5719.

Как оказалось, это карты Radeon RX 7600 на базе Navi 32 от ASRock:

  • ASRock Radeon RX 7600 8GB Challenger OC (RX7600 CL 8GO)

  • ASRock Radeon RX 7600 8GB Phantom Gaming OC (RX7600 PG 8GO)

  • ASRock Radeon RX 7600 8GB Steel Legend OC (RX7600 SL 8GO)


    • Ранее на этой неделе сообщалось, что AMD готовит карты Radeon RX 7700 XT, 7600 XT и 7500 XT на основе Navi 32 для настольных компьютеров, но обычные (не XT) версии не упоминались. Как оказалось, ASRock намерена предложить три версии этих карт с заводским разгоном, ориентированные на пользователей с разным бюджетом и требованиями.

    ASRock готовит три видеокарты Radeon RX 7600 8GB


    Продукты серии ASRock Radeon RX 7600 с заводским разгоном могут указывать на использование неэталонных конструкций, поэтому еще неизвестно, какие интересные возможности привносят эти графические платы по сравнению со стандартными версиями AMD.

    Кроме того, в том же списке упоминается низкопрофильная видеокарта ASRock Arc A380 6 Гбайт (A380 LP 6G), продукт, который, вероятно, будет нацелен на компактные настольные компьютеры начального уровня, которым требуется дискретная видеокарта, или в качестве обновления для посредственного встроенного графического процессора.

    Помните, что хотя в заявках EEC могут быть раскрыты продукты, которые компания намеревается выпустить, их не следует воспринимать как подтверждение того, что эти продукты будут запущены. Кроме того, в этих документах не указано, когда продукты будут доступны для покупки, поскольку компании могут договариваться с таможенной базой данных ЕЭК незадолго или задолго до запуска.



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