Чипы AMD Ryzen серии Z1, разработанные для игровых портативных компьютеров, таких как Asus ROG Ally, и чипы Ryzen 7040U, которые компания анонсировала для ультрапортативных компьютеров ранее на этой неделе, могут оказаться более похожими, чем кто-либо ожидал.
Хотя AMD не указала тактовые частоты для Z1 и Z1 Extreme (возможно, они будут выпущены вместе с ROG Ally или, возможно, они будут отличаться в зависимости от используемой системы), все остальные параметры идентичны, по крайней мере, на бумаге. У них одинаковое количество ядер и потоков, одинаковое количество вычислительных блоков RDNA 3 и даже одинаковая кэш-память. Настраиваемые TDP аналогичны, хотя Z1 и Z1 Extreme могут быть ниже, с 9 Вт до 30 Вт, в отличие от 15-30 Вт серии U. Эта шкала от 9 Вт до 30 Вт не отображается на веб-сайте AMD, но ее предполагает источник в компании. Страницы Z1 и Z1 Extreme должны быть обновлены к понедельнику, тогда же и можно будет более детально сравнить характеристики. (TDP для Aerith, SoC Steam Deck, также производимый AMD на ядрах Zen 2, колеблется от 4 до 15 Вт).
Сами AMD сообщили, что проделали дополнительную работу над моделями Z1, но не сбрасывают со счетов сходство между двумя наборами чипов.
«Серия Ryzen Z1 специально создана для игр на портативных устройствах, - Мэтью Гурвиц, менеджер по связям с общественностью в AMD. «Для этого инженеры AMD должны были проверить совершенно новые диапазоны мощности и оптимизировать кривые напряжения специально для этого варианта использования - эту работу по оптимизации и проверке не следует упрощать. Кроме того, движок AMD Ryzen AI недоступен на процессорах AMD Ryzen серии Z1».
В конце концов, будет только один способ по-настоящему выявить различия: сравнить их, когда они появятся на рынке. Конечно, заставить чип работать в портативном устройстве размером с Steam Deck (в случае предстоящего Asus ROG Ally он на самом деле меньше) потребуется некоторая работа, так как вы не получаете достаточно места для охлаждения.
Также еще предстоит увидеть, на что способен AI-движок Ryzen с архитектурой XDNA. Это может дать ноутбукам преимущество, хотя маловероятно, что текущие игры воспользуются этим преимуществом, что дает обоснования его отсутствия в Z1 и Z1 Extreme.