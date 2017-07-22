Долгожданные твердотельные кнопки регулировки громкости для iPhone 15 Pro стали предметом многочисленных спекуляций. Но, похоже, что они так и не появятся, слухи об отмене проекта подтвердил поставщик Apple, компания Cirrus Logic.
Твердотельные кнопки должны были обеспечить тактильную обратную связь и заменить традиционные нажимаемые кнопки громкости. Минг-чи Куо, известный источник утечек и слухов, связанных с Apple, сообщил, что нерешенные технические проблемы помешали массовому производству твердотельных кнопок, что привело к отмене проекта.
Хотя у iPhone 15 Pro не будет твердотельных кнопок регулировки громкости, он дебютирует с кнопкой «Действие», которая заменит переключатель «звонок/отключение звука». Эта кнопка будет полностью настраиваемой, как и на Apple Watch Ultra.
Apple, возможно, не совсем отказалась от идеи твердотельных кнопок регулировки громкости, поскольку аналитик Джефф Пу считает, что компания будет продвигать внедрение этой технологии в iPhone 16 Pro, выпуск которого ожидается в следующем году.
Объявление Cirrus Logic имеет важное значение, поскольку Apple является ее крупнейшим клиентом, на долю которого приходится 78% ее выручки в 2022 финансовом году. Отмена проекта твердотельных кнопок может повлиять на выручку Cirrus Logic в следующем финансовом году.
В целом, отмена проекта с твердотельными кнопками - это неудача для Apple, поскольку это была одна из самых ожидаемых функций iPhone 15 Pro. Тем не менее, введение настраиваемой кнопки «Действие» может по-прежнему обеспечивать уникальный пользовательский интерфейс для клиентов Apple. Мир технологий будет с нетерпением ждать, удастся ли Apple решить технические проблемы, связанные с твердотельными кнопками, к выпуску iPhone 16 Pro.
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