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Бесшумный, но мощный: корпус для ПК рассеивает 600 Вт без вентиляторов

07 мая 2023, 11:53




На свете много игровых производительных систем, а также безвентиляторных ПК, на которых можно запускать основные мультимедийные и продуктивные приложения. К сожалению, области игровых и безвентиляторных систем практически не пересекаются, так что игровых настольных ПК с пассивным охлаждением почти не существует, зачастую они изготавливаются на заказ и используют дорогие компоненты. Но Streacom хочет изменить это и сделать безвентиляторные игровые системы более распространенными.

Streacom планирует продемонстрировать свой SG10 на выставке Computex, это корпус для ПК, который может рассеивать до 600 Вт тепловой энергии без использования каких-либо вентиляторов. Корпус был разработан в сотрудничестве с компанией Calyos, которая специализируется на передовых тепловых решениях, основанных на технологии петлевых тепловых трубок (LHP). Причем ожидается, что SG10 станет продуктом, который будет доступен в розничной торговле.

Бесшумный, но мощный: корпус для ПК рассеивает 600 Вт без вентиляторов


На данный момент Streacom и Calyos молчат о своей совместной разработке SG10. Мы предполагаем, что общий принцип, используемый всеми корпусами, предназначенными для систем с пассивным охлаждением, заключается в том, что само шасси действует как массивный радиатор. Между тем такой подход предполагает установление прямой связи между тепловыделяющими чипами и корпусом. Это действительно сложно и именно здесь Calyos вступает в игру со своим опытом.

Хотя по сегодняшним меркам 600 Вт звучит немного, на самом деле такая машина может быть оснащена процессором AMD Ryzen 9 7950X3D или Intel Core i9-13900K и графической картой на базе GeForce RTX 4070, что обеспечивает довольно внушительную производительность в играх.

Наиболее интригующим аспектом этого безвентиляторного корпуса является то, как он обеспечивает эффективную теплопроводность между теплогенерирующими чипами и структурой корпуса. Обычно пользователи используют изготовленные на заказ тепловые трубки и наносят термопасту между ними и специальными полостями в корпусе. Это было бы довольно сложно сделать с кучей графических карт, разработанных по индивидуальному заказу, которые представлены на рынке в наши дни.

В любом случае, похоже, что Streacom и Calyos серьезно относятся к выводу SG10 на рынок, поэтому, скорее всего, он будет иметь удобные механизмы для «подключения» процессоров и графических процессоров к радиатору, который является самим шасси.



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