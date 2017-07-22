Intel ответила на слухи новой волне увольнений в результате нового 10-процентного сокращения бюджета своей группы клиентских вычислений (CCG) и группы центров обработки данных (DCG). Intel продолжает затягивать пояса в масштабах всей компании, борясь с худшим рынком процессоров за 30 лет.
На прошлой неделе прошел слух о предстоящем сокращении бюджета на 10. Дилан Патель из консалтинговой фирмы SemiAnalysis написал в Твиттере, что Intel планирует сократить свой бюджет на 10%, что приведет к «до» 20% увольнений в затронутых группах. Intel выпустила для Tom's Hardware следующее заявление:
«Intel работает над ускорением своей стратегии, ориентируясь в сложной макроэкономической среде. Мы сосредоточены на выявлении снижения затрат и повышении эффективности с помощью многочисленных инициатив, включая некоторые сокращения рабочей силы для бизнеса и функций в различных подразделениях компании.
«Мы продолжаем инвестировать в основные области нашего бизнеса, в том числе в наши производственные операции в США, чтобы обеспечить хорошие возможности для долгосрочного роста. Это трудные решения и мы стремимся относиться к пострадавшим сотрудникам с достоинством и уважением."
В заявлении Intel подтверждается, что она сокращает свою рабочую силу в определенных областях, но не указывает количество затронутых сотрудников или в каких областях ожидаются сокращения. Он также не определяет величину сокращения бюджета. Компания заявляет, что продолжит инвестировать в свои операции по производству микросхем, что является общим рефреном во многих ее заявлениях, поскольку она вышла из нескольких предприятий, но по-прежнему сосредоточена на своих целях IDM 2.0.
Как и в большинстве компаний такого размера, бюджет Intel используется как для внутренних, так и для внешних команд -- она часто передает некоторые функции, даже производство микросхем, сторонним фирмам. Как и в случае крупных сокращений бюджета, вполне возможно, что часть сокращения расходов будет достигнута за счет сокращения использования этих внешних фирм. Таким образом, масштабы увольнений еще предстоит выяснить, и они могут не привести к сокращению численности персонала на 20% в затронутых бизнес-подразделениях.
Крупные сокращения рабочей силы вызывают требования отчетности. Последнее уведомление Intel WARN поступило 3 мая 2023 года, когда компания объявила, что планирует уволить еще 60 сотрудников в своем кампусе в Фолсоме к концу этого месяца. Таким образом, общее количество увольнений в Фолсоме за последние пять месяцев достигло 516 человек. В уведомлении также говорится: «Дополнительные увольнения ожидаются по истечении 30-дневного периода, начинающегося 31 мая 2023 года».
На данный момент нам ничего не известно о каких-либо других уведомлениях Intel WARN. Сокращение рабочей силы в Intel происходит по мере того, как Intel продолжает сокращать расходы по всей компании, в том числе используя такие методы, как сокращение численности персонала, как мы видели в октябре прошлого года, сокращение заработной платы и бонусов в январе, сокращение дивидендов и предоставление отпуска некоторым работникам.
Intel также вышла из нескольких предприятий, таких как ее усилия по созданию серверов, сетевых коммутаторов, модемов 5G, Optane Memory, чипов для майнинга биткойнов, бизнеса дронов и SSD-накопителей.
Мы можем увидеть восстановление рынка ПК в следующем квартале, так как некоторые производители чипов теперь предсказывают, что восстановление может начаться во втором квартале года. Несмотря на это, Intel сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны множества компаний по всему своему портфелю и она прогнозирует, что к концу 2025 года она сократит расходы на сумму до 10 миллиардов долларов по мере выполнения своего плана реструктуризации.
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