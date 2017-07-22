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NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле

09 мая 2023, 11:47




В дорожной карте NVIDIA ожидаются не две, а три модели RTX 4060. Похоже, что компания прислушалась к отзывам игрового сообщества, которым не понравилось, что RTX 4060 Ti получит только 8 Гбайт видеопамяти. Сообщается, что такая же конфигурация памяти будет применяться и к не Ti версии RTX 4060.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле


Как выяснилось, компания планирует запустить SKU RTX 4060 Ti с увеличенным объемом памяти до 16 Гбайт, но не сразу, а попозже. По словам источника, все три SKU будут анонсированы в этом месяце, а две модели появятся в июле. Теперь геймеры должны ожидать, что RTX 4060 Ti на 8 Гбайт станет доступна в этом месяце, но Ti версия на 16 Гбайт и RTX 4060 8 Гбайт появятся на полках в июле.

Модель RTX 4060 Ti на 16 Гбайт, безусловно, является неожиданным решением NVIDIA, в основном из-за уже ограниченной шины памяти на 128 бит. Это определенно не улучшит пропускную способность, но геймеры могут ожидать большего буфера кадров для хранения текстур высокого разрешения.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле


Вероятность того, что NVIDIA объявит все три карты на Computex Keynote, высока, но похоже, что «дата анонса» до сих пор не указана во внутренних документах.



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