В дорожной карте NVIDIA ожидаются не две, а три модели RTX 4060. Похоже, что компания прислушалась к отзывам игрового сообщества, которым не понравилось, что RTX 4060 Ti получит только 8 Гбайт видеопамяти. Сообщается, что такая же конфигурация памяти будет применяться и к не Ti версии RTX 4060.
Как выяснилось, компания планирует запустить SKU RTX 4060 Ti с увеличенным объемом памяти до 16 Гбайт, но не сразу, а попозже. По словам источника, все три SKU будут анонсированы в этом месяце, а две модели появятся в июле. Теперь геймеры должны ожидать, что RTX 4060 Ti на 8 Гбайт станет доступна в этом месяце, но Ti версия на 16 Гбайт и RTX 4060 8 Гбайт появятся на полках в июле.
Модель RTX 4060 Ti на 16 Гбайт, безусловно, является неожиданным решением NVIDIA, в основном из-за уже ограниченной шины памяти на 128 бит. Это определенно не улучшит пропускную способность, но геймеры могут ожидать большего буфера кадров для хранения текстур высокого разрешения.
Вероятность того, что NVIDIA объявит все три карты на Computex Keynote, высока, но похоже, что «дата анонса» до сих пор не указана во внутренних документах.
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