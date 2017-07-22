MediaTek только что анонсировала Dimensity 8050 - свой новый чип, но скорее новое тут только название, вцелом он идентичен с Dimensity 1300 и 1200. Dimensity 8050 построен на технологическом процессе TSMC N6 (6 нм) и поставляется с 5G модемом.
Восьмиядерный процессор имеет четыре быстрых ядра Cortex-A78 и четыре эффективных ядра Cortex-A55. Блоки Cortex-A78 фактически разделен на 1 суперядро, работающее на частоте до 3 ГГц, и три ядра производительности, работающие на частоте до 2,6 ГГц. Чипсет поддерживают до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище UFS 3.1.
За графику отвечает Arm Mali-G77 с 9 ядрами. Dimensity 8050 поддерживает съемку 4К видео, максимальное разрешение экрана 2520x1080 пикселей с частотой обновления до 168 Гц. Есть поддержка камер с разрешением до 200 МП.
Первым смартфоном с Dimensity 8050 на борту будет только что анонсированный Tecno Camon 20 Premier 5G.