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MediaTek представили Dimensity 8050, работающий на частоте до 3 ГГц

09 мая 2023, 16:43




MediaTek только что анонсировала Dimensity 8050 - свой новый чип, но скорее новое тут только название, вцелом он идентичен с Dimensity 1300 и 1200. Dimensity 8050 построен на технологическом процессе TSMC N6 (6 нм) и поставляется с 5G модемом.

MediaTek представили Dimensity 8050, работающий на частоте до 3 ГГц


Восьмиядерный процессор имеет четыре быстрых ядра Cortex-A78 и четыре эффективных ядра Cortex-A55. Блоки Cortex-A78 фактически разделен на 1 суперядро, работающее на частоте до 3 ГГц, и три ядра производительности, работающие на частоте до 2,6 ГГц. Чипсет поддерживают до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище UFS 3.1.

За графику отвечает Arm Mali-G77 с 9 ядрами. Dimensity 8050 поддерживает съемку 4К видео, максимальное разрешение экрана 2520x1080 пикселей с частотой обновления до 168 Гц. Есть поддержка камер с разрешением до 200 МП.

Первым смартфоном с Dimensity 8050 на борту будет только что анонсированный Tecno Camon 20 Premier 5G.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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