Хотя серия Radeon RX 7900 уже вышла, AMD Radeon RX 6800 продолжает оставаться одной из лучших видеокарт на розничном рынке. Маринкович, старший директор по игровому маркетингу в AMD напоминает об этом, поделившись диаграммой, показывающей превосходство Radeon RX 6800 над GeForce RTX 3070.
И Radeon RX 6800, и GeForce RTX 3070 являются продуктами последнего поколения, выпущенными в конце 2020 года. В то время не было особого смысла сравнивать две карты, поскольку они принадлежали к разным уровням из-за их рекомендованной розничной цены. Radeon RX 6800 вышла на рынок по рекомендованной розничной цене 579 долларов, а GeForce RTX 3070 - по рекомендованной розничной цене 499 долларов. Конечно, ни одна видеокарта не продавалась по соответствующей рекомендованной розничной цене в 2020-2022 годах.
К счастью, с момента окончания майнинга Эфириума все улеглось. Самый дешевый Radeon RX 6800 упал до 479 долларов, а GeForce RTX 3070 теперь стоит от 456 долларов, что делает их прямыми конкурентами.
В то время как Nvidia выпустила GeForce RTX 4070 для замены GeForce RTX 3070, AMD не выпустила преемника Radeon RX 6800. GeForce RTX 4070 также выходит на рынок по цене 599 долларов, что на 20% выше, чем рекомендованная производителем розничная цена его предшественника, предлагая производительность на уровне GeForce RTX 3080 при более низких требованиях к энергопотреблению. Это означает, что сравнение GeForce RTX 4070 с Radeon RX 6800 лишено смысла, особенно когда мы ожидаем, что до конца месяца появится RTX 4060 Ti.
Лучшее сравнение будет между грядущими Radeon RX 7700 (XT) и GeForce RTX 4060 Ti или между RTX 4070 и любой видеокартой по эквивалентной цене. Хотя на диаграмме утверждается, что Radeon RX 6800 обеспечивает более быструю трассировку лучей (RT) и производительность растеризации, Маринкович позже пояснил, что это была ошибка. Приведенные выше показатели производительности относятся только к производительности растеризации.
В сравнении Маринковича с 32 играми Radeon RX 6800 в среднем на 13,4% быстрее, чем GeForce RTX 3070. GeForce RTX 3070 превзошла Radeon RX 6800 только в Metro Exodus, Grand Theft Auto V и Dota 2, хотя разница в производительности была примерно равной. Также не забыли упомянуть, что Radeon RX 6800 предлагает в два раза больше встроенной памяти, чем GeForce RTX 3070.
AMD протестировала две видеокарты в разрешении 1440p (2560x1440). Однако производитель чипов не уточнил, какие графические настройки он использовал для тестов, что является важной частью данных.
Цифры AMD не включают технологии масштабирования, такие как DLSS и FSR 2, которые могут еще больше усложнить ситуацию. Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила неделю назад, что основные видеокарты AMD Radeon RX серии 7000 будут выпущены до июля. Она прямо не указала, какой именно модельный ряд, поэтому нет никакой гарантии, что к тому времени мы увидим RX 7800 или 7700, но ожидается, что Radeon RX 7600 появится в течение следующего месяца.
Если вас в основном волнует производительность растеризации, то да, Radeon RX 6800 может превзойти RTX 3070. RTX 4070 также может превзойти 3070 по производительности растеризации примерно на 30%, что означает, что она также превосходит RX 6800 примерно на 13%. Если учесть трассировку лучей и DLSS, разрыв будет только расти. Но на самом деле никто не должен покупать видеокарту последнего поколения за 480 долларов прямо сейчас.
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