Realme анонсировала сегодня Realme 11 Pro и 11 Pro+ в Китае. Они работают на SoC Dimensity 7050 с характеристиками, аналогичными Dimensity 1080, до 12 Гбайт ОЗУ и до 1 Тбайт памяти.
Новинки получили 6,7-дюймовые изогнутые AMOLED-дисплеи Full HD+ разрешения, с частотой 120 Гц и технологией COP Ultra, поэтому у них ультратонкие рамки, обеспечивающие соотношение экрана к корпусу в 93,65 %. По словам компании, поддерживается сверхвысокочастотное затемнение PWM 2160 Гц, сертификация двойной защиты глаз TUV Rhineland и первая в отрасли автоматическая регулировка яркости с 20 000 уровней.
Realme 11 Pro+ имеет 200-мегапиксельную заднюю камеру с сенсором Samsung HP3. По словам представителей компании, это первая в отрасли камера с одним объективом, обеспечивающая 1X-2X-4X мультифокусный зум без потерь. Также есть оптическая стабилизация изображения SuperOIS. Компания сотрудничает с бывшим дизайнером GUCCI Prints Маттео Менотто, который работал совместно с дизайнерской студией Realme над дизайном телефона.
Смартфон поставляется в 3 цветах: Sunrise Beige, Oasis Green и Astral Black. Телефон имеет заднюю панель под кожу и кружевную полоску, которая окружает модуль камеры и проходит дальше донизу.
По словам компании, Realme 11 Pro Series 5G отличается сложным текстурированием, изысканными принтами и мастерством изготовления в сотрудничестве со студией дизайна Realme. Оба телефона получили батарею емкостью 5000 мАч. Realme 11 Pro поддерживает быструю зарядку 67 Вт, а Pro+ поддерживает быструю зарядку 100 Вт и встроенный чип управления питанием SUPERVOOC S и может заряжаться до 100% за 26 минут.
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