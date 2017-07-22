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Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro+: AMOLED, 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП

10 мая 2023, 20:32




Realme анонсировала сегодня Realme 11 Pro и 11 Pro+ в Китае. Они работают на SoC Dimensity 7050 с характеристиками, аналогичными Dimensity 1080, до 12 Гбайт ОЗУ и до 1 Тбайт памяти.

Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro Plus: AMOLED-дисплей на 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП


Новинки получили 6,7-дюймовые изогнутые AMOLED-дисплеи Full HD+ разрешения, с частотой 120 Гц и технологией COP Ultra, поэтому у них ультратонкие рамки, обеспечивающие соотношение экрана к корпусу в 93,65 %. По словам компании, поддерживается сверхвысокочастотное затемнение PWM 2160 Гц, сертификация двойной защиты глаз TUV Rhineland и первая в отрасли автоматическая регулировка яркости с 20 000 уровней.

Realme 11 Pro+ имеет 200-мегапиксельную заднюю камеру с сенсором Samsung HP3. По словам представителей компании, это первая в отрасли камера с одним объективом, обеспечивающая 1X-2X-4X мультифокусный зум без потерь. Также есть оптическая стабилизация изображения SuperOIS. Компания сотрудничает с бывшим дизайнером GUCCI Prints Маттео Менотто, который работал совместно с дизайнерской студией Realme над дизайном телефона.

Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro Plus: AMOLED-дисплей на 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП


Смартфон поставляется в 3 цветах: Sunrise Beige, Oasis Green и Astral Black. Телефон имеет заднюю панель под кожу и кружевную полоску, которая окружает модуль камеры и проходит дальше донизу.

По словам компании, Realme 11 Pro Series 5G отличается сложным текстурированием, изысканными принтами и мастерством изготовления в сотрудничестве со студией дизайна Realme. Оба телефона получили батарею емкостью 5000 мАч. Realme 11 Pro поддерживает быструю зарядку 67 Вт, а Pro+ поддерживает быструю зарядку 100 Вт и встроенный чип управления питанием SUPERVOOC S и может заряжаться до 100% за 26 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона HONOR X9a. При относительно доступном ценнике HONOR X9a предлагает эффектный молодежный дизайн, оснащается потрясающим AMOLED-дисплеем, максимально стабильным и надежным чипсетом и мощным аккумулятором. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона HONOR X9a: перспективный новичок".

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