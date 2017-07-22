Компания Huawei провела большую презентацию, на которой показала сразу несколько интересных новинок. Среди них оказались флагманские смартфоны серии HUAWEI P60, складной смартфон Mate X3, TWS-наушники FreeBuds 5, ноутбук MateBook X Pro, планшет MatePad 11 и смарт-часы WATCH Ultimate и WATCH Buds.
HUAWEI P60 Pro получил интересный дизайн в стиле рококо и оказался оснащен топовым "железом", но больше всего внимание приковывает потрясающая 48-Мп камера устройства передовым телеобъективом, уже успевшая возглавить рейтинг камерофонов DxOMark с оценкой в 156 баллов.
Тонкий и легкий складной смартфон HUAWEI Mate X3 в раскрытом состоянии имеет толщину всего 5,3 мм, а в закрытом - 11,08 мм. Он оснащается двухсторонним шарниром в форме крыла и впервые в отрасли использует алюминиевый сплав авиационного класса с пределом прочности 700 МПа, который позволил сделать телефон не только ултралегким и ультратонким, но и устойчивым к внешним воздействиям. Есть у этого аппарата и отличный набор камер с основным 50-Мп сенсором Ultra Vision, широкоугольным модулем на 13 Мп и 12-Мп телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом.
TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 5 оснащены ультрамагнитным динамическим драйвером и тройным адаптивным эквалайзером для мощного и стабильного звучание. Усовершенствованная система активного шумоподавления для наушников полуоткрытого типа, а также функция шумоподавления на базе искусственного интеллекта помогают пользователям не отвлекаться на внешние шумы во время голосовых вызовов, а сами наушники совершенно не ощутимы при ношении.
Умные часы HUAWEI WATCH Ultimate используют корпус из жидкого металла на основе циркония - самого твердого из всех существующих легких сплавов. Они умеют анализировать ЭКГ и имеют множество других функций мониторинга показателей организма, а время автономной работы часов достигает двух недель. Подойдут они и для дайвинга - часы выдерживают погружение под воду на глубину до 100 метров.
Еще одни смарт-часы китайского производителя - HUAWEI WATCH Buds - интересны своим сочетанием функций, собственно, умных часов и TWS-наушников. При этом сочетание фирменных технологий HUAWEI TruSeen, HUAWEI TruSport и HUAWEI TruSleep позволяет им добиться более качественного мониторинга здоровья и физической активности.
Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro в металлическом корпусе из магниевого сплава весит всего 1,26 кг и оснащается процессором Intel Core 13-го поколения, чрезвычайно качественным 3,1K-экраном с диагональю 14,2 дюйма и целым набором полезных функций.
Новое поколение планшета HUAWEI MatePad с 11-дюймовым экраном FullView 2.5K и высокой частотой обновления 120 Гц стало еще более удобным в использовании благодаря поддержке стилуса HUAWEI M-Pencil (2-го поколения) и съемной клавиатуры.
Новые устройства появятся в продаже на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах по следующим рекомендованным ценам:
HUAWEI P60 Pro - около 82 559 рублей;
HUAWEI Mate X3 - около 150 687 рублей;
HUAWEI FreeBuds 5 - около 12 366 рублей;
HUAWEI WATCH Ultimate - около 61 914 рублей;
HUAWEI MateBook X Pro - около 165 139 рублей;
HUAWEI MatePad 11 - около 33 011 рублей.
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