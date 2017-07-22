MSI представила свои новейшие твердотельные накопители PCIe 4.0, повышающие производительность последовательного и произвольного чтения и записи. Твердотельные накопители Spatium M480 Pro от MSI предназначены для максимального повышения производительности хранения платформ предыдущего поколения с поддержкой PCIe Gen4 и поэтому смогут работать с десятками миллионов ПК, выпущенных в последние четыре года.
Как и другие члены семейства Spatium M480 от MSI, накопители Spatium M480 Pro основаны на платформе Phison PS5018-E18 и используют память 3D TLC NAND. Но твердотельные накопители M480 Pro обеспечивают до 60% более высокую производительность произвольного чтения/записи при росте потребляемой мощности на 44%. Похоже, что компания переработала прошивку этих накопителей и, вполне возможно, внесла некоторые изменения.
Ожидается скорость последовательного чтения до 7400 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 6000 Мбайт/с, а также скорость произвольного чтения до 750 тыс. операций ввода-вывода в секунду и скорость произвольной записи до 1 МБ. Это значительно выше по сравнению с производительностью MSI Spatium M480, которая обеспечивает только до 350K/700K произвольного чтения/записи 4K IOPS. Но все это достигается при максимальной рабочей мощности до 9,5 Вт у про версии по сравнению с 6,6 Вт в случае оригинальной модели. Так что этот диск определенно не будет поставляться в ноутбуках. Другие характеристики, такие как ресурс TBW, среднее время безотказной работы и пятилетняя ограниченная гарантия, остаются без изменений.
В дополнение к более высокой производительности, MSI Spatium M480 Pro исключает версию на 500 Гбайт и предлагает конфигурацию на 4 Тбайт, поэтому эти диски будут доступны с 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт 3D NAND памяти на борту.
MSI предложит три версии своих твердотельных накопителей Spatium M480 Pro: обычный M480 Pro с тонким графеновым теплоотводом для максимальной совместимости с настольными компьютерами и ноутбуками, M480 Pro HS с довольно массивным радиатором и M480 Pro Play, оптимизированный для Sony PlayStation 4 и поставляющийся с соответствующим радиатором.
В то время как некоторые энтузиасты выстраиваются в очередь, чтобы получить лучшие твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 x4, чтобы воспользоваться преимуществами своих новых блестящих платформ AMD Ryzen 7000 или Intel 12-го и 13-го поколения Core, в системах PCIe Gen4 все еще есть жизнь и скорость. Поскольку платформы PCIe Gen5 и соответствующие диски довольно дороги, многие энтузиасты могут предпочесть обновить свои текущие системы новой видеокартой и более емким и еще более быстрым твердотельным накопителем вместо того, чтобы инвестировать в совершенно новую платформу.
Обращение к парку ПК с поддержкой PCIe Gen4, ожидающих обновления SSD, имеет большой смысл, поскольку многие компьютеры с поддержкой PCIe Gen4 поставляются с дисками PCIe 3.0 или посредственными дисками PCIe Gen 4, и в этом случае диск, такой как M480 Pro, будет быстрым и просторным обновлением.
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