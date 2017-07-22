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Cooler Master обновляет серию Hyper и представляет Hyper 212 Halo Edition

12 мая 2023, 16:48




Серия Hyper 212 от Cooler Master - одна из лидирующих среди систем охлаждения и она успелва завоевать репутацию за долгие годы. Компания непрерывно работает над серией, внедряя передовые технологии систем охлаждения. Недавно после после существенной переработки компания выпустила Hyper 212 Halo, что поднимает серию на новый уровень.

Cooler Master обновляет серию Hyper и представляет Hyper 212 Halo Edition


Инновационный вентилятор Halo является одним из улучшений, которым может похвастаться серия Hyper 212 Halo. Новинка доступна в черном или белом исполнении, включая 4-х трубчатую башню, которая теперь имеет соответствующую цветовую отделку. Единый и стильный дизайн создается с помощью верхней крышки с символическим логотипом.

Элегантный Hyper 212 Halo имеет размер в 154 мм, обеспечивает совместимость с большинством корпусов и модулей ОЗУ. Его обновленные кронштейны для установки облегчают интеграцию в различные сборки и подходят для последних платформ на рынке.

Модели Hyper 212 Halo будут доступны в двух ярких цветовых вариантах, удовлетворяющих различным предпочтениям и стилям: Hyper 212 Halo Black и Hyper 212 Halo White.

Новинки поднимут эстетику вашей системы, позволят настроить охлаждающее решение под темные или светлые сборки и добавить современный штрих. MasterFan MF120 Halo обеспечивает улучшенный воздушный поток и производительность охлаждения благодаря увеличению лопастей вентилятора на 10% по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, гибридная конструкция рамы стабилизирует вентилятор и оптимизирует ваше пространство в корпусе. Cooler Master также обновили драйвер IC для минимизации уровня шума вентилятора и повышения его охлаждающей производительности.

Cooler Master обновляет серию Hyper и представляет Hyper 212 Halo Edition


Новый MasterFan MF120 Halo предлагает широкую настройку для удовлетворения ваших дизайнерских потребностей с использованием RGB-подсветки. Сохраняя изысканный дизайн с двумя контурными LED-петлями, этот вентилятор обеспечивает идеальное сочетание производительности и стиля.

Обратите внимание, что Hyper 212 Halo будет доступен в РФ по розничной стоимости $45 в сентябре 2023 года. Однако, цены и доступность могут отличаться в различных регионах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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