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Сообщается, что Nvidia прекращает выпуск RTX 3060 Ti в пользу RTX 4060 Ti

13 мая 2023, 09:48




После двух с половиной лет и трех разных вариантов, Nvidia, похоже, готова отказаться от GeForce RTX 3060 Ti. Свежие слухи из Китая утверждают, что популярная GeForce RTX 3060 Ti достигла стадии упадка своего жизненного цикла.

GeForce RTX 3060 Ti дебютировала в 2020 году по стартовой цене 399 долларов. GeForce RTX 3060 Ti предлагает отличное соотношение цены и качества для геймеров, поэтому видеокарта на базе Ampere остается актуальной в течение последних нескольких лет. Хотя GeForce RTX 3060 Ti никогда не возглавляла обзоры оборудования Steam или чарты самых продаваемых видеокарт, видеокарта всегда занимала сильные позиции (обычно в первой десятке) даже среди последних предложений.

Сообщается, что Nvidia прекращает выпуск RTX 3060 Ti в пользу RTX 4060 Ti


GeForce RTX 3060 Ti не пользовалась таким же успехом, как GeForce GTX 1060 семилетней давности от Nvidia. Тем не менее, это довольно важный SKU для Nvidia. Настолько важный, что позже производитель микросхем дважды обновил видеокарту в 2020 году. Первое обновление было простой заменой кристалла с исходного GA104 на GA103. В результате на свет появилась GeForce RTX 3060 Ti GA103. Между тем, второе обновление произошло вскоре после того, как Nvidia обновила память GDDR6 GeForce RTX 3060 до более быстрых чипов GDDR6X. В любом случае ни GeForce RTX 3060 Ti GA103, ни GeForce RTX 3060 GDDR6X не дали заметного прироста производительности.

Информация о прекращении производства GeForce RTX 3060 Ti появилась на китайском форуме Board Channels, где розничные продавцы и дистрибьюторы делятся отраслевыми новостями. Тем не менее, автор темы не назвал никаких конкретных дат. Предполагается, что Nvidia уведомит своих партнеров о необходимости избавиться от оставшихся запасов GeForce RTX 3060 Ti.

Мы можем увидеть некоторое доверие к слухам, поскольку выход GeForce RTX 4060 Ti уже не за горами. Спецификации видеокарты выглядят не очень впечатляюще, но она должна принести хорошее обновление поколения по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti. GeForce RTX 4060 Ti, которая, по слухам, будет поставляться в вариантах с 8 Гбайт и 16 Гбайт памяти, предположительно будет запущена вместе с GeForce RTX 4060 до конца этого месяца. Если слухи верны, GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт должна появиться на розничном рынке 24 мая, а GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт предположительно появится во второй половине июля.

GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 от Nvidia будут конкурировать с грядущей Radeon RX 7600 от AMD. Кроме того, мы уже видели некоторые ранние списки розничных продавцов видеокарты RDNA 3, запуск которой, по слухам, состоится 25 мая. GeForce RTX 40-й серии от Nvidia подвергались критике за их высокую цену. Будем надеяться, что Nvidia сохранит цены на GeForce RTX 4060 Ti на разумном уровне.



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