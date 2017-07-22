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Появились первые модули SO-DIMM DDR5 емкостью на 48 Гбайт

13 мая 2023, 12:35




Память SO-DIMM DDR5 емкостью на 24 Гбайт или 48 Гбайт очень сложно найти на рынке, так как ни один производитель не рекламирует и не продает такие комплекты памяти. Но появился производитель памяти, который планирует продавать такие комплекты памяти SO-DIMM DDR5 емкостью в 48 Гбайт.

На eBay можно найти комплекты памяти Redline SO-DIMM DDR5 емкостью 96 Гбайт с двумя модулями памяти SO-DIMM емкостью 48 ГБ. Эти комплекты выпускаются в версиях с частотой 4800 МГц, 5200 МГц и 5600 МГц соответственно по стартовой цене 325 долларов.

Появились первые модули SO-DIMM DDR5 емкостью на 48 Гбайт


Хотя эти комплекты недешевы, они доступны и могут быть установлены на любой ноутбук или устройство, поддерживающее модули SO-DIMM DDR5 емкостью 48 Гбайт. Кроме того, модули на 48 Гбайт обеспечивают большую гибкость, чем традиционные модули на 32 Гбайт, обеспечивая до 96 Гбайт емкости всего с двумя модулями и колоссальную емкость 192 Гбайт с четырьмя модулями.

Благодаря модулям SO-DIMM ноутбуки и компактные устройства могут пользоваться этими новыми объемами памяти, которые регулируются почти исключительно для рынка памяти DDR5. Комплекты 24 Гбайт и 48 Гбайт были первоначально объявлены в январе этого года как совершенно новые емкости памяти для потребительского сегмента DDR5. Всего несколько месяцев назад Corsair и G.SKill выпустили несколько высокопроизводительных комплектов для настольных ПК DDR5 емкостью 24 Гбайт и 48 Гбайт.

Но этого нельзя сказать о рынке мобильной памяти. Mushkin - единственный активный продавец модулей SO-DIMM на 48 Гбайт, который можно найти прямо сейчас, а Crucial - единственный другой производитель памяти, который вообще упоминал модули на 24 Гбайт и 48 Гбайт.

Будем надеяться, что производители памяти осознают потенциал модулей SO-DIMM емкостью 24 Гбайт и 48 Гбайт и вскоре выпустят новые комплекты. Но, по крайней мере, вы можете купить комплекты Mushkin на 96 Гбайт прямо сейчас и воспользоваться преимуществами 96 Гбайт памяти по сравнению с традиционными ограничениями в 64 Гбайт для текущей памяти DDR5 SO-DIMM.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка. Выбрать лучшую оперативную память непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная оперативная память, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую оперативную память в любой ценовой категории - от самой дешёвой до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка".

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