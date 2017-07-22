Переход Apple на собственные разработки M-серии вызвал потрясения во всей отрасли, которые не утихают до сих пор. В то время как компания готовится представить свою последнюю серию компьютеров Mac с чипами M2, инсайдеры делятся некоторыми ключевыми характеристиками первого чипа Apple M3, который, как утверждается, уже проходит тестирование.
Основываясь на своих инсайдерских источниках, Марк Гурман из Bloomberg описывает будущую SoC Apple M3 Pro как предлагающую: 12 ядер ЦП, 18 графических ядер и 36 ГБ встроенной оперативной памяти. Также утверждается, что M3 SoC является первым чипом Apple Silicon серии M, построенным по 3-нм техпроцессу.
Согласно отчету, первые заманчивые проблески Apple M3 Pro появились потому, что разработчики тестируют системы на совместимость со сторонними приложениями. Это один из самых распространенных и надежных способов получить представление о предварительных версиях процессоров Apple.
Разработчик Apple App Store поделился с Гурманом своей инсайдерской информацией о том, что считается «базовой версией того, что будет M3 Pro в следующем году». Помните, что Apple, вероятно, создаст несколько вариантов M3, как это было с предыдущей серией, поэтому позже мы рассмотрим предположения о том, что могут предложить M3 Max и Ultra.
Сосредоточив внимание сначала на Apple M3 Pro, источники Bloomberg указывают, что из 12 ядер ЦП будет шесть высокопроизводительных ядер (P-ядра), а также шесть энергоэффективных ядер (E-ядра). Ядра ЦП будут сопровождаться 18 ядрами графического процессора и 36 Гбайт оперативной памяти.
Эти цифры представляют улучшения по всем направлениям, но мы не знаем о каких-либо архитектурных улучшениях, которые, несомненно, будут присутствовать в чипах M3. Кроме того, новый процесс TSMC N3 должен обеспечить некоторые преимущества по тактовой частоте и эффективности, а также позволить Apple увеличить плотность и количество ядер при тех же размерах чипов.
Гурман считает, что первые компьютеры Apple Mac с чипами M3 появятся примерно в конце 2023 - начале 2024 года. Его источники говорят, что среди первых машин, получивших это 3-нм кремниевое обновление, будут «iMac на базе M3, high-end и low-end MacBook Pro, и Макбук Эйр».
Экстраполяция M3 Pro на «обычные» модели Max и Ultra может означать, что M3 Max может в теории иметь до 14 ядер ЦП и 40 ядер графического процессора, а M3 Ultra - до 28 ядер ЦП и более 80 ядер графического процессора.
Конечно, Apple надеется, что появление M3 и новых компьютеров Mac реанимирует недостаточные продажи. Apple M2 не был вдохновляющим, и Bloomberg подчеркивает недавний спад продаж Mac на 31% как свидетельство этого. Тем не менее, до недавнего времени Apple сравнительно хорошо справлялась с общими макроэкономическими проблемами. Разработчики обновлений, пропускающие поколение, похоже, получат гораздо больше ядер за эти деньги, более емкую базовую память, а также некоторые вкусные архитектурные изменения, представленные в поколении M3.