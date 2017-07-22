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СберМедИИ - площадка пилотного тестирования инновационных решений Москвы

17 мая 2023, 11:45




Агентство инноваций Москвы и компания СберМедИИ заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения передовые разработки российских стартапов, которые участвуют в программе Агентства, будут тестироваться на площадке компании СберМедИИ. Разработчикам будут предложены необходимые доработки продукта, а если инновация будет успешной, то в последующем она может быть внедрена в регулярную врачебную практику.

СберМедИИ - площадка пилотного тестирования инновационных решений Москвы


Мария Богомолова, и.о. генерального директора Агентства инноваций Москвы, отмечает, что это сотрудничество поможет российским стартапам получить доступ к тестированию своих разработок на практике и значительно ускорить их внедрение в медицинскую практику.
СберМедИИ предоставляет стартапам возможность протестировать свои технологии и выйти на крупных заказчиков, что позволит внедрить инновации в ведущих медицинских центрах России. Здравоохранение является одной из самых востребованных отраслей для инноваций уже несколько лет подряд.

В рамках программы пилотного тестирования инновационных решений в прошлом году было протестировано более 40 передовых технологий в области медицины, некоторые из которых можно считать уникальными и прорывными. Совместно со СберМедИИ возможно будет помочь еще большему числу перспективных российских медицинских стартапов.

СберМедИИ заявляет о максимально благоприятной ситуации для пилотирования и внедрения сервисов на базе искусственного интеллекта в российском здравоохранении. Инновационная программа тестирования существует с 2020 года и уже провела более 350 испытаний, из которых более 250 завершены. Более 160 контрактов на общую сумму 635 миллионов рублей были заключены после испытаний площадок.

Заместитель генерального директора СберМедИИ, Станислав Косарев, считает, что в настоящее время в российском здравоохранении созданы наилучшие условия для опробования и внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта. Медицинские сервисы доказали свою эффективность как точный и качественный инструмент для помощи врачам в решении лечебно-диагностических задач в повседневной работе. Сотрудничество с Агентством Инноваций Москвы даст возможность успешным стартапам протестировать свои решения и в дальнейшем применить их в системе здравоохранения страны. Есть готовность делиться своей экспертизой и компетенциями, чтобы улучшить качество медицинских услуг и помочь врачам в их повседневной работе.

Большой успех принесла программа пилотного тестирования, которая объединила более 200 площадок для тестирования в мире - самую крупную сеть. Благодаря этой программе, передовые российские разработки, способные решить актуальные проблемы города и бизнеса, получают шанс на тестирование на этих площадках.




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