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realme поддержит Суперфинал Ассоциации Студенческого Баскетбола

19 мая 2023, 17:59




В спортивном комплексе "Юбилейный" пройдут матчи серии Суперфинала Ассоциации Студенческого Баскетбола, где лучшие мужские и женские команды из ведущих вузов России будут соревноваться в решающих матчах. Realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, выступит официальным партнером мероприятия.

realme поддержит Суперфинал Ассоциации Студенческого Баскетбола


В рамках суперфинала в Санкт-Петербурге realme организует свою бренд-зону, где участники смогут насладиться множеством активностей и развлечений. Кроме того, будут подведены итоги билетной лотереи и награждены победители различных конкурсов, а также признан самый результативный игрок матча и лидер специальной номинации. Мероприятие начинается с полуфинала, который пройдет в том же спортивном комплексе.

Realme в рамках партнерства намерена наградить самого результативного игрока матча и выберет победителя в своей собственной номинации "За чемпионский дух". Призом станет смартфон realme C55, который уже получил признание в своем сегменте благодаря своим чемпионским характеристикам, включая рекордный накопитель на 256 Гбайт, камеру с высоким разрешением 64 Мп, быструю зарядку, производительный процессор и стильный дизайн.

Компания оборудует специальную бренд-зону, где любой желающий сможет проверить свои силы и выиграть призы в соревнованиях по аэрохоккею и дартсу, собрать пазл или поучаствовать в квизе и лотерее.

В конкурсе "realme shot" зрители смогут побороться за ценные призы, включая смартфон realme C55, умные устройства и памятный мерч, и протестировать свои баскетбольные навыки. Победитель билетной лотереи также получит новый смартфон в ходе Суперфинала. Для разнообразия эмоций от игры, на трибунах будут выступать чирлидеры с символом бренда - маскотом реалмяу. Кроме того, болельщиков будут снимать на action-камеру realme. В рамках большого спортивного праздника, знаменитый блогер и рэпер Эльдар Джарахов выступит специально для всех участников мероприятия.

Ассоциация Студенческого Баскетбола регулярно организует соревнования для более чем 800 команд из 450 университетов страны. Ее главная цель - стимулировать как можно больше молодых людей заниматься спортом, включая баскетбол, чтобы помочь им развить стремление к самосовершенствованию, социальной этике, способности достигать целей и не останавливаться на полпути. Это соответствует философии realme, которая посвящена созданию интеллектуальных устройств для молодых и активных людей.

Realme - это глобальный бренд, специализирующийся на производстве смартфонов и умных устройств, которые меняют стандарты и делают высокие технологии доступными широкому кругу потребителей. Компания стремится создавать продукты с высокой производительностью и стильным дизайном, а также предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов.

Основанная Скаем Ли в 2018 году, компания realme вошла в список 6 ведущих международных поставщиков смартфонов во втором квартале 2021 года. Количество пользователей достигло 160 миллионов, что делает компанию самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире.



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