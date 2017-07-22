Десять лет назад на Всемирном конгрессе мобильной связи Mobile World Congress (MWC) была представлена платформа безопасности Knox от Samsung Electronics. Эта система безопасности была названа в честь базы Форт-Нокс, которая считается одной из самых охраняемых баз в мире. За эти десять лет Knox превратилась из ведущей системы защиты мобильных устройств в комплексную многоуровневую платформу безопасности, которая стала синонимом защиты миллиардов пользователей и корпоративных клиентов по всему миру. Samsung открывает новую эру безопасности устройств с помощью Knox.
Компания Samsung с помощью Knox Matrix («Нокс Матрикс») поднимает свой уровень до новой высоты, обеспечивая безопасность огромного числа мобильных устройств по всему миру. Knox Matrix представляет собой взгляд Samsung на будущее, где объединенные в экосистему устройства могут защищать друг друга и своих пользователей. Это комплексный подход к безопасности, который становится все более актуальным, поскольку количество смартфонов и подключенных систем в нашем мире постоянно растет.
Наличие более 14 миллиардов подключенных устройств демонстрирует огромный рынок, который постоянно растет, начиная от телевизоров и мобильных телефонов до холодильников и роботов-пылесосов. Компания Samsung осознает, что при таком росте количество подключенных устройств может привести к новым рискам кибератак и традиционная система безопасности, которая направлена на защиту отдельных систем, уже неспособна справиться с этой задачей. Если одно устройство будет взломано, это может сказаться на функционировании других устройств в той же системе.
Безопасность нескольких устройств, таких как мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника и другие, будет обеспечена благодаря революционной концепции Knox Matrix. Устройства Samsung, поддерживающие Knox Matrix, защищают друг друга в безопасной и проверенной сети. В случае взлома одного из элементов, Knox Matrix изолирует его от экосистемы, чтобы обезопасить остальные. Если поддержка Knox Matrix будет на разных устройствах, умный дом может стать своего рода умным щитом, что повысит общую безопасность всех устройств, подключенных к сети.
Knox Matrix в настоящее время обладает тремя критически важными функциями, которые гарантируют эффективность платформы. Функция Trust Chain позволяет устройствам контролировать друг друга на наличие угроз. Функция Credential Sync обеспечивает защиту информации пользователя при перемещении данных между устройствами. Кроме того, благодаря функции Cross Platform SDK, устройства, работающие на различных операционных системах и платформах, таких как Android, Tizen и Windows, смогут активировать Knox Matrix для обеспечения соответствующих стандартов безопасности. Это позволит обеспечить безопасность в мире с огромным количеством подключенных устройств.
Для создания новой эры безопасности устройств необходим тщательный анализ и разработка соответствующих решений.
На пути к этому следующему рубежу возникают сложности, такие как обеспечение совместимости множества различных типов устройств с различными операционными системами и стандартами безопасности, а также их объединение в рамках эффективной системы, способной работать как единое целое. Однако, благодаря разработке Knox Matrix, управление элементами безопасности в рамках закрытого блокчейна становится возможным, позволяя совместимым устройствам проверять друг друга на наличие нарушений и обеспечивать безопасность с помощью интеллектуального мониторинга угроз. Эти шаги и внедрение дополнительных функций защиты позволяют пользователям безопасно и удобно пользоваться целым множеством подключенных устройств.
Компания Samsung старается следить за ростом возможностей подключенных устройств, чтобы пользователи не сталкивались с увеличением сложности их использования. Knox Matrix обеспечивает прозрачность и широкий выбор, а также защиту, чтобы пользователи могли чувствовать себя в безопасности и принимать обоснованные решения о своих устройствах, включая вопросы защиты. Ожидается, что Knox Matrix будет предупреждать пользователей о потенциально небезопасных ситуациях, таких как использование старой прошивки и предлагать дальнейшие действия.
Начиная со смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, Knox Matrix продемонстрирует свои возможности по защите подключенных экосистем. С 2024 года будут доступны модели, которые совместимы с данной платформой, и они будут обладать тремя основными функциями. Остальные функции будут представлены в рамках обновлений. Сначала бытовая техника Samsung получит доступ к этой платформе в течение следующих двух-трех лет, а затем она распространится и на партнерские устройства, совместимость которых уже ведется разработками.
Недавно Samsung представила новое решение для обеспечения безопасности - Knox Vault («Нокс Волт»), которое позволяет изолировать особенно важные данные и гарантировать, что они никогда не попадут в чужие руки. Эта разработка является следующим этапом в большом пути обеспечения безопасности с помощью Samsung Knox. Ранее была создана TrustZone, которая обеспечивала безопасную среду для запуска чувствительных приложений и процессов отдельно от обычного программного обеспечения в основной операционной системе. Таким образом, на одном устройстве могли безопасно сосуществовать игровые и рабочие приложения.
Компания Samsung, используя свои технологии связи, стремится улучшить нашу жизнь и сделать ее более интересной. При этом, увеличение числа подключенных устройств не обязательно приводит к большему риску. Благодаря Samsung Knox, компания создает основу для безопасного будущего, чтобы вместе стать эффективнее и сильнее.
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