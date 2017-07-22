На первом пресс-мероприятии международного бренда аккумуляторной садовой техники Greenworks, лидеры российского рынка обсудили тенденции, новинки и главные тезисы инновационной техники для сада. Генеральный директор российского представительства Greenworks Рада Рожицкая и директор по маркетингу Сергей Беляков рассказали о том, что российские покупатели все чаще предпочитают аккумуляторную садовую технику бензиновой и доля рынка аккумуляторной техники в России выросла с 2% в 2019 до 10% в 2022 году. Производители расширяют свои линейки, чтобы соответствовать требованиям рынка. Также спикеры обсудили актуальные тенденции российского рынка садовой техники, предпочтения потребителей и поделились своими прогнозами на ближайшее будущее.
Переход от бензина к аккумуляторам является главной тенденцией на российском рынке садовой техники. Рады Рожицкая, генеральный директор Greenworks в России, утверждает, что российские садоводы присоединились к европейским и американским покупателям, стремительно переходя на экологически чистую технику. Это не удивительно, учитывая, что аккумуляторная техника не уступает бензиновой по мощности и производительности, но имеет уникальные преимущества. В первую очередь, это относится к экологичности - аккумуляторы не выбрасывают вредные вещества и практически бесшумны. Они запускаются нажатием кнопки, и более компактны и просты в использовании.
Развитие технологий литий-ионных аккумуляторов приводит к увеличению их емкости и энергоэффективности. Благодаря этому, современные аккумуляторы могут работать длительное время и обладают достаточной мощностью для выполнения большинства садовых задач. Более надежные батареи также снижают необходимость постоянного обслуживания и замены деталей. Хотя аккумуляторные садовые инструменты могут иметь более высокую начальную стоимость, их эксплуатационные расходы гораздо ниже благодаря отсутствию необходимости в бензине, масле и регулярном обслуживании, что снижает затраты на топливо и запасные части.
Аккумуляторная техника все чаще используется профессиональными садовниками.
Антон Павлович Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», высказал свое мнение на эту тему: «Для нас, как для профессиональных пользователей и общественного пространства, самое главное - это производительность, экологичность и отсутствие вредных выхлопов. Это особенно важно для мест, где люди отдыхают. Вторым фактором является малошумность работы этой техники. Многие люди забывают, что шум также может загрязнять окружающую среду. В нашем саду мы стремимся использовать природосберегающие технологии в соответствии с принципами экологической политики».
Бренд Greenworks не только занимается инновационной аккумуляторной садовой техникой, но также производит электроинструменты для строительства, мойки высокого давления и бытовые пылесосы. Бренд создал свою уникальную аккумуляторную экосистему, которая ориентирована на B2C, B2B и B2G сегменты. За прошедшие годы аккумуляторная техника стала очень популярной не только на российском рынке, но и во всем мире. Женская аудитория особенно полюбила аккумуляторы за небольшой вес инструмента, отсутствие необходимости в бензине и отсутствие вредных выхлопов.
Генеральный директор бренда Greenworks, Рада Рожицкая, подчеркнула, что более 40% рынка аккумуляторной техники в России занимает Greenworks, что для компании является значительным достижением. В феврале 2023 года Greenworks провел первичное публичное размещение акций на Шэньчжэньской фондовой бирже, при этом компания привлекла капитал в размере 720 миллионов долларов. Это стало важным этапом в развитии компании, так как средства будут направлены на инвестиции в продвижение бренда, разработку новых инновационных продуктов, расширение производства и выход на новые рынки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Greenworks GD24SDS2. Greenworks GD24SDS2 - это отличный пример достойного баланса между производительностью и мобильностью. Ему по плечу большинство повседневных задач вроде сверления отверстий в бетоне, дереве или металле, штробление стен и подготовка отверстий для подрозетников. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Greenworks GD24SDS2: аккумуляторный перфоратор для дома".