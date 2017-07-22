Официальный старт продаж смартфонов Ininix NOTE 30 и NOTE 30i
31 мая 2023, 13:03
Сегодня международная технологическая компания Infinix представила линейку смартфонов NOTE 30, в которую входят модели NOTE 30i, NOTE 30 и NOTE 30 Pro. Эти устройства быстрые и высокопроизводительные, предназначенные для выполнения больших и ресурсоемких задач. Важной особенностью серии является Универсальная Быстрая Зарядка, поддерживаемая всеми версиями NOTE 30. Она соответствует международному стандарту быстрых зарядок PD 3.0, обеспечивая пользователям гибкость и непревзойденную энергоэффективность.
При покупке смартфонов серии NOTE 30 от Infinix летом этого года, вы получите расширенную гарантийную поддержку на 2 года. В комплекте с устройствами NOTE 30 Pro, NOTE 30 и NOTE 30i вы найдете быстрые зарядные устройства соответственно 68 Вт, 45 Вт и 33 Вт. Дисплеи NOTE 30 Pro и NOTE 30 имеют плавную и отзывчивую работу с частотой обновления 120 Гц. Внутренняя и оперативная память всех смартфонов в серии NOTE 30 впечатляют, достигая величины до 16 Гб RAM и 256 Гб ROM. Компания JBL обеспечивает непревзойденное качество звука во всех устройствах.
Серия NOTE 30 применяет инновационные технологии в области зарядки. Зарядные устройства, поставляемые в комплекте, имеют различную мощность: 45 Вт для NOTE 30, 33 Вт для NOTE 30i и Универсальную Быструю Зарядку мощностью 68 Вт для NOTE Pro. Благодаря последней, аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается от 1% до 80% всего за 30 минут. NOTE 30 Pro дополнительно поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Кроме того, все модели серии имеют высокую долговечность и могут пройти до 1000 полных циклов зарядки, что на 25% превышает стандарты отрасли.
В серии NOTE 30 доступна функция Обходной Зарядки, которая направляет питание на материнскую плату, обходя батарею. Это позволяет экономить ресурс батареи и снижать показатель нагрева смартфона на 2-7 ℃, что предотвращает троттлинг и повышает производительность устройства, особенно при работе в тяжелых приложениях. Кроме того, NOTE 30 поддерживает возможность обратной зарядки других устройств по кабелю, что может быть полезным в экстренных ситуациях. А NOTE 30 Pro добавляет возможность беспроводной обратной зарядки мощностью 5 Вт для зарядки других носимых устройств. Intelligent Power E-IQ, решение, поддерживаемое смартфонами серии NOTE 30, использует алгоритмы искусственного интеллекта, что дополнительно расширяет возможности зарядки и защищает пользователей от перезарядки.
NOTE 30 и NOTE 30 Pro предоставляют непревзойденный комфорт в потреблении мобильного контента благодаря дисплеям с частотой обновления 120 Гц. Эти дисплеи используют технологии Infinix Smart Refresh и Magellan Engine, что позволяет регулировать частоту обновления в зависимости от сценариев использования. Таким образом, обеспечивается более плавная работа при меньшем энергопотреблении.
Дисплеи серии NOTE 30 и стереодинамики со звуком от JBL и сертификация Hi-Res обеспечивают по-настоящему кинематографические впечатления, независимо от того, играют ли пользователи или смотрят видео. Кроме того, режим защиты зрения с сертификацией TUV Rheinland Certification, обеспечивающий защиту глаз пользователей при длительном использовании экрана, включен во все модели.
NOTE 30 Pro и NOTE 30 обладают мощными процессорами MediaTek Helio G99, выполненными по 6-нанометровому техпроцессу, чтобы обеспечить высокую производительность и непревзойденную энергоэффективность. Смартфон NOTE 30i оснащен проверенным и надежным процессором Helio G85, который позволяет ему легко справляться с повседневными задачами и работать до более чем суток от одного заряда батареи. Благодаря 8 Гб оперативной памяти, которую можно дополнительно расширить до 16 Гб, и внушительному объему хранилища в 128 или 256 Гб, пользователи получают мощные смартфоны по очень выгодным ценам. Кроме того, серия NOTE 30 оснащена фирменной инновационной технологией Ultra Power Signal (UPS).
Благодаря запатентованным алгоритмам и новой конструкции антенны, технология UPS существенно усиливает сигнал в труднодоступных местах, таких как подземные этажи, пригороды и лифты. Она также оснащена искусственным интеллектом, который может автоматически переключать антенны, ускорять сеть и уменьшать задержки при использовании игровых приложений, загрузке контента и просмотре видео. NOTE 30 имеет увеличенную мощность сигнала сотовой связи до 40% и сигнала WiFi на 100% в общественных местах, обеспечивая бесперебойное потребление сетевого контента.
Качественные снимки в любых условиях - вот что обеспечивает вся серия NOTE 30 благодаря своей качественной оптике. NOTE 30 и NOTE 30i с 64-мегапиксельным объективом способны удивить качеством своих снимков, а также поддерживают технологию автоматической градации цвета, чтобы улучшить качество изображения в условиях контрового света и бликов. Камеры серии NOTE 30 также имеют режим двойного видео, который позволяет пользователям одновременно снимать моменты как с фронтальной, так и с основной камеры, расширяя возможности камеры еще больше.
Официальный запуск NOTE 30 и NOTE 30i запланирован на 01 июня, при этом на обе модели будет действовать специальная промо цена по случаю старта продаж.
NOTE 30 будет представлена в двух модификациях:
8/128 Гб - по цене 21 990 рублей, промо по случаю старта продаж 15 990 рублей;
8/256 Гб - по цене 23 990 рублей, промо по случаю старта продаж 17 990 рублей;
NOTE 30i на старте продаж будет доступна в модификации:
8/256 Гб - по цене 21 990 рублей, промо по случаю старта продаж 16 990 рублей;
О старте продаж NOTE 30 Pro будет сообщено отдельно.
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