В России начинаются продажи нового флагманского realme GT3. Смартфон со сверхбыстрой зарядкой мощностью 240 Вт и интерактивным дизайном с RGB-подсветкой можно будет приобрести уже 15 июня.
Благодаря технологии быстрой зарядки мощностью 240 Гц аккумулятор realme GT3 емкостью 4600 мАч можно подзарядить с нуля до 20% всего за 80 секунд. До 50% устройство заряжается за 4 минуты, а для его полной зарядки требуется всего 9 минут 30 секунд.
Добиться такой скорости зарядки удалось за счет трех инновационных технологий, которые были разработаны в realme. В их числе оказались новая зарядная архитектура 240 ВТ с тремя мощными контроллерами для одновременной зарядки, ультрабыстрый зарядный кабель на 12А с увеличенной на 20% электропроводностью и первый в мире двойной нитрид-галлиевый зарядный блок на 240 Вт, на 60% более мощный.
Несмотря на это, realme GT3 гарантирует емкость не менее 80% даже после 1600 циклов зарядки, что в два раза превышает отраслевой стандарт. Контроль температуры во время зарядки происходит за счет жидкостной системы охлаждения с испарительной камерой и графеновой пластины площадью 6580 кв. мм, которая покрывает 61,5% аккумулятора.
Проявилась инновацинность и в дизайне realme GT3. Сквозь прозрачное стекло рядом с модулем камеры виден интерфейс с RGB-подсветкой, который выводит процесс взаимодействия со смартфоном на новый уровень. Индикатор сообщит о состоянии заряда устройства, входящих звонках и сообщениях, а также об обратном отсчете при установленном таймере на фотосъемку.
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