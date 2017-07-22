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Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

08 июня 2023, 08:26




В России начинаются продажи нового флагманского realme GT3. Смартфон со сверхбыстрой зарядкой мощностью 240 Вт и интерактивным дизайном с RGB-подсветкой можно будет приобрести уже 15 июня.

Благодаря технологии быстрой зарядки мощностью 240 Гц аккумулятор realme GT3 емкостью 4600 мАч можно подзарядить с нуля до 20% всего за 80 секунд. До 50% устройство заряжается за 4 минуты, а для его полной зарядки требуется всего 9 минут 30 секунд.

Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок


Добиться такой скорости зарядки удалось за счет трех инновационных технологий, которые были разработаны в realme. В их числе оказались новая зарядная архитектура 240 ВТ с тремя мощными контроллерами для одновременной зарядки, ультрабыстрый зарядный кабель на 12А с увеличенной на 20% электропроводностью и первый в мире двойной нитрид-галлиевый зарядный блок на 240 Вт, на 60% более мощный.

Несмотря на это, realme GT3 гарантирует емкость не менее 80% даже после 1600 циклов зарядки, что в два раза превышает отраслевой стандарт. Контроль температуры во время зарядки происходит за счет жидкостной системы охлаждения с испарительной камерой и графеновой пластины площадью 6580 кв. мм, которая покрывает 61,5% аккумулятора.

Проявилась инновацинность и в дизайне realme GT3. Сквозь прозрачное стекло рядом с модулем камеры виден интерфейс с RGB-подсветкой, который выводит процесс взаимодействия со смартфоном на новый уровень. Индикатор сообщит о состоянии заряда устройства, входящих звонках и сообщениях, а также об обратном отсчете при установленном таймере на фотосъемку.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона HUAWEI Mate X3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор HUAWEI Mate X3: складной смартфон, который мы заслужили".

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