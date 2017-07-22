Cooler Master представляет MA824 Stealth. Спроектированный для обеспечения исключительной производительности охлаждения даже при самых высоких нагрузках, этот передовой воздушный кулер устанавливает новый стандарт в управлении температурой.
Тщательно продуманный и разработанный двухбашенный охладитель предлагает оптимизированные толщину и зазоры ребер для увеличения площади поверхности и беспрецедентной производительности. А среди других особенностей кулера можно выделить бесшовную медную основу, уникальный дизайн Stealth и 42-мм зазор ОЗУ, обеспечивающий совместимость с различными сборками без ущерба для производительности.
Кулер использует модернизированные вентиляторы Mobius 120 и Mobius 135, стратегически размещенные в конфигурации "выталкивание-втягивание" и революционную технологию сверхпроводящих композитных тепловых трубок Cooler Master. Модель представляет собой восемь сверхпроводящих тепловых трубок, включающих специальную комбинацию медного порошка и канавок. Этот инновационный дизайн обеспечивает эффективный и быстрый перенос тепла по всему охладителю, предлагая до 30% лучшую производительность.
Технология сверхпроводящих композитных тепловых трубок также будет использоваться в предстоящих моделях Cooler Master, включая MasterAir 412 Stratos, MasterAir 612 Stratos и MasterAir TD4 & TD5.