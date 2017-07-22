РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Cooler Master MA824 Stealth: революция в области воздушного охлаждения

08 июня 2023, 08:48




Cooler Master представляет MA824 Stealth. Спроектированный для обеспечения исключительной производительности охлаждения даже при самых высоких нагрузках, этот передовой воздушный кулер устанавливает новый стандарт в управлении температурой.

Анонс Cooler Master MA824 Stealth


Тщательно продуманный и разработанный двухбашенный охладитель предлагает оптимизированные толщину и зазоры ребер для увеличения площади поверхности и беспрецедентной производительности. А среди других особенностей кулера можно выделить бесшовную медную основу, уникальный дизайн Stealth и 42-мм зазор ОЗУ, обеспечивающий совместимость с различными сборками без ущерба для производительности.

Кулер использует модернизированные вентиляторы Mobius 120 и Mobius 135, стратегически размещенные в конфигурации "выталкивание-втягивание" и революционную технологию сверхпроводящих композитных тепловых трубок Cooler Master. Модель представляет собой восемь сверхпроводящих тепловых трубок, включающих специальную комбинацию медного порошка и канавок. Этот инновационный дизайн обеспечивает эффективный и быстрый перенос тепла по всему охладителю, предлагая до 30% лучшую производительность.

Технология сверхпроводящих композитных тепловых трубок также будет использоваться в предстоящих моделях Cooler Master, включая MasterAir 412 Stratos, MasterAir 612 Stratos и MasterAir TD4 & TD5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".

Читайте также:

  • Cooler Master обновляет серию Hyper и представляет Hyper 212 Halo Edition
  • Ryzen 9 7950X и пассивное охлаждение: достаточно всего несколько килограммов меди
  • Процессоры Intel семейства Meteor Lake получат кэш 4 уровня Adamantine
  • Анонс серверных процессоров AMD EPYC 9004 «Genoa»: до 96 ядер, 192 потоков и 384 Мбайт кэша
  • MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

    • следующая новость
    Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 появились в России

    предыдущая новость
    Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH Buds: такого еще не было Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор HUAWEI Mate X3: складной смартфон, который мы заслужили
    Лучший бюджетный процессор Обзор умных часов HUAWEI WATCH Buds Лучший SSD Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор складного смартфона HUAWEI Mate X3
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 июня, 2023

    Старт продаж роботов-пылесосов HONOR CHOICE Robot Cleaner R2|R2 Plus c лидаром

    Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 появились в России

    8 июня, 2023

    Анонс Cooler Master MA824 Stealth: революция в области воздушного охлаждения

    Флагманский realme GT3 выходит на российский рынок

    31 мая, 2023

    Официальный старт продаж смартфонов Ininix NOTE 30 и NOTE 30i

    29 мая, 2023

    Переходим на зеленый: какую технику для сада предпочитают россияне в 2023 году

    12 мая, 2023

    Cooler Master обновляет серию Hyper и представляет Hyper 212 Halo Edition

    Новый SSD от MSI работает на скорости до 7,4 Гбайт и 1 млн операций в секунду

    11 мая, 2023

    Большая презентация Huawei: флагманы, складной смартфон, часы, наушники и планшет

    10 мая, 2023

    Анонс Realme 11 Pro и 11 Pro+: AMOLED, 120 Гц, Dimensity 7050 и камера 200 МП

    AMD хвастается сравнением старых видеокарт AMD и Nvidia

    9 мая, 2023

    MediaTek представили Dimensity 8050, работающий на частоте до 3 ГГц

    NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 8 Гбайт в мае и 16 Гбайт в июле

    8 мая, 2023

    Intel объявляет об увольнениях после выплаты $1,5 млрд дивидендов в первом квартале

    Samsung рассказывает о 3-нм производстве

    Раскрыта производительность "китайских" видеокарт Nvidia A800

    6 мая, 2023

    Поставщик Apple намекает на отказ iPhone 15 Pro от твердотельных кнопок

    Чипы AMD Z1 в Asus ROG Ally потребляют всего 9 Вт

    5 мая, 2023

    ASRock готовит три видеокарты Radeon RX 7600 8GB

    Radeon RX 5600 XT модифицировали 12 ГБ видеопамяти

    ССЫЛКИ