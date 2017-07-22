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Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 появились в России

09 июня 2023, 15:14




На российском рынке начались продажи обновленных ноутбуков HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16. Они уже доступны в М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, OZON, Ситилинк и сетях других ритейлеров.

Ноутбуки привлекают внимание улучшенными экранами HONOR FullView диагональю 14 и 16 дюймов, производительными процессорами Intel Core 12-го поколения, мощными аккумуляторами на 60 Вт*ч для продуктивной работы без подзарядки в течение длительного времени и возможностью установки дополнительного SSD емкостью до 1 Тбайт.

Ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 2023 появились в России


При всем этом HONOR MagicBook X 14 2023 отличается сверхмалой толщиной 16,5 мм и весит всего 1,4 кг, а MagicBook X 16 2023 может похвастаться толщиной 17,9 мм и весом 1,75 кг. Обе модели построены на быстром процессоре Intel Core i5-12450H 12-го поколения и поддерживают производительный режим, который активируется сочетанием клавиш Fn+P.

Аккумуляторов HONOR MagicBook X 14 и MagicBook X 16 хватает для 12 и 11,5 часов воспроизведения Full HD видео соответственно. Они поддерживают технологию беспроводной передачи данных HONOR Share и функцию Мультиэкран, позволяющую выводить на экран ноутбука до трех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими.

Стоимость HONOR MagicBook X 14 начинается от 66 990 рублей, а MagicBook X 16 можно приобрести от 68 990 рублей. Ну а при их покупке до 3 июля действует специальное предложение: скидка 7000 рублей для моделей 8+512 ГБ и 8000 рублей для конфигураций 16+512 ГБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ноутбука HUAWEI MateBook 16s. HUAWEI MateBook 16s получил качественный экран с отличной цветопередачей, производительный процессор Intel Core 12-го поколения и стильный дизайн в лучших традициях бизнес-ноутбуков. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор HUAWEI MateBook 16s: стильный бизнес-ноутбук с сенсорным экраном".

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