Новые роботы-пылесосы HONOR CHOICE R2 и R2 Plus уже доступны на российском рынке, их можно приобрести в магазинах электроники и на маркетплейсах. Второе поколение роботов-пылесосов имеет улучшенные характеристики и технологии, такие как лидар для создания настраиваемых карт помещений и двигатель с повышенной мощностью всасывания 2700 Па. Версия R2 Plus дополнительно оснащена удобной станцией самоочистки. Эти роботы-пылесосы обеспечивают более качественную и эффективную уборку помещений.
В роботе-пылесосе HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 | R2 Plus используется лидар нового поколения, который сканирует помещение со скоростью 1800 оборотов в секунду и охватывает более 85% площади. Сенсор имеет высокую чувствительность и может определять препятствия на расстоянии до 8 метров. Робот-пылесос составляет карту с точностью до сантиметра и планирует траекторию уборки с максимальным покрытием площади комнаты. В итоге, робот-пылесос охватывает помещение на 360° и использует настраиваемые карты помещений.
С помощью приложения можно создать виртуальную карту помещения и изменять настройки для каждой комнаты. Выбрать область для уборки и отслеживать перемещения устройства в реальном времени тоже возможно. Приложение также позволяет установить запретные зоны, которые робот-пылесос будет обходить во время движения, а также удаленно управлять устройством и настраивать уборку по расписанию.
Робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 | R2 Plus может работать до 100 минут без перерыва, благодаря емкости аккумулятора 3200 мА·ч. Он полностью заряжается за 5 часов. Если в процессе уборки заряд аккумулятора заканчивается, робот-пылесос автоматически вернется на док-станцию и возобновит работу, как только аккумулятор зарядится до 80%. Кроме того, улучшенная система уборки гарантирует эффективную и качественную уборку.
Система уборки роботов-пылесосов HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 | R2 Plus включает в себя боковую и основную щетки для сбора пыли, а также турбину с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром для сбора мелких частиц пыли. Высокая проходимость и автоматическое увеличение мощности при чистке ковров позволяют роботам-пылесосам без труда преодолевать препятствия высотой до 2 см. Благодаря высоте корпуса в 9,5 см устройство легко проходит в труднодоступных местах, позволяя тщательно собирать пыль даже под низким диваном или кроватью.
С помощью основной щетки, робот-пылесос автоматически определяет поверхность, которую необходимо очистить, и при чистке ковров увеличивает мощность всасывания для эффективного сбора пыли и волос с ворса. HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus поставляется вместе с удобной станцией самоочистки, которая имеет объем 4 литра и мощность более 26 000 Па. Станция способна собирать более 99,5% мусора и мелких частиц из контейнера пылесоса, обеспечивая более гигиеничную уборку.
В магазинах электроники и на маркетплейсах уже появились роботы-пылесосы HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 | R2 Plus. Они доступны только в белом цвете, который легко впишется в любой интерьер. HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 с классической зарядной станцией стоит 20 999 рублей. С 6 июня по 17 июля первые покупатели могут приобрести робот-пылесос со скидкой 3000 рублей. HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus со станцией самоочистки стоит 26 999 рублей, а в рамках спецпредложения - 24 499 рублей.
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