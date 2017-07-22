Официальный запуск высокопроизводительного смартфона NOTE 30 Pro от международной технологической компании Infinix был объявлен в России. Устройство дополняет уже вышедшие NOTE 30 и NOTE 30i и может похвастаться универсальной быстрой зарядкой на 68 Вт, поддержкой беспроводной зарядки до 15 Вт, а также 256 Гбайт постоянной и 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью ее программного расширения до 16 Гбайт. Блок камер NOTE 30 Pro состоит из основного 108 МП объектива и 2-мегапиксельных макро и портретных модулей, а его 6.67" FHD+ AMOLED экран получил частоту обновления 120 Гц. Непревзойденное качество звука в смартфоне обеспечивается за счет применения технологий компании JBL.
Пользователи, которые приобрели и активировали смартфоны серии NOTE 30 этим летом, могут рассчитывать на расширенную гарантийную поддержку в течение 2 лет, напоминает компания Infinix. Infinix NOTE 30 Pro оснащен быстрой зарядкой на 68 Вт, которая заряжает аккумулятор емкостью 5000 мАч с 1% до 80% всего за 30 минут. Кроме того, смартфон поддерживает беспроводную зарядку до 15 Вт и его батарея обладает высокой степенью долговечности благодаря ресурсу в 1000 полных циклов зарядки, что на 25% превышает индустриальные стандарты.
Функция Обходной Зарядки в NOTE 30 Pro позволяет направлять питание непосредственно на материнскую плату, экономя ресурс батареи и снижая средний показатель нагрева смартфона во время игровых сессий на 2 - 7 ℃. Это, в свою очередь, положительно влияет на производительность смартфона. Кроме того, NOTE 30 Pro поддерживает возможность обратной зарядки других устройств по кабелю или по воздуху, что станет незаменимым преимуществом для носимых электронных устройств, таких как TWS-наушники, а также в экстренных ситуациях. В обоих случаях мощность зарядки составит 5 Вт.
Смартфон NOTE 30 Pro имеет сертификацию TUV Rheinland Certification, что подтверждает наличие специального режима, защищающего глаза пользователей при длительном использовании экрана. Кроме того, в нем используются технологии Infinix Smart Refresh и Magellan Engine, которые регулируют частоту обновления в зависимости от сценариев использования, обеспечивая меньшее энергопотребление и более плавную работу.
NOTE 30 Pro - это новое слово в производительности. В смартфоне используется продвинутая система охлаждения, благодаря которой общая площадь камеры охлаждения составляет 2000 мм2. При этом он оснащен мощным процессором MediaTek Helio G99, выполненным по 6-нанометровому техпроцессу, что обеспечивает непревзойденную энергоэффективность и высокую производительность.
Смартфон NOTE 30 Pro имеет фирменную технологию Ultra Power Signal (UPS), которая была разработана специально для мест с низким сигналом сети, включая подземные этажи, пригороды и лифты.
Infinix NOTE 30 Pro имеет мощную основную камеру с разрешением 108 мегапикселей, которая способна зафиксировать каждый момент с высокой резкостью и четкостью независимо от условий съемки. Также устройство поддерживает технологию автоматической градации цвета, улучшающую качество изображения при контровом свете и бликах.
С помощью фильтра "Изменение неба" пользователи могут раскрыть свой творческий потенциал и подчеркнуть настроение на снимке, задавая цвет неба на фотографиях, независимо от погодных условий. Кроме того, режим "Уличный фотограф" помогает пользователям овладеть искусством уличной фотографии. Все эти функции позволяют делать потрясающие изображения всего за несколько кликов.
Еще одно преимущество смартфона - это 2-мегапиксельный макромодуль, который позволяет пользователю рассмотреть мельчайшие детали на снимках, включая листики на цветках.
Специальная промо цена на модель NOTE 30 Pro будет действовать с 15 июня, когда официально начнутся продажи. В рамках этой акции, доступность модели будет увеличена, а стоимость ее варианта 8/256 Гб составит 21 990 рублей вместо обычных 26 990 рублей.
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