Realme GT3, новый смартфон от быстрорастущего бренда, теперь доступен в продаже и в России. Эта модель обладает сверхскоростной зарядкой SUPERVOOC мощностью 240 Вт, а также внутренним накопителем 1 Тбайт и 16 Гбайт оперативной памяти. Смартфон также получил современный дисплей Ultra AMOLED с максимальной частотой 144 Гц, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, передовую камеру Sony IMX 890 OIS+EIS 50 Мп и стильный дизайн с интерактивным RGB-интерфейсом.
Однако, главной особенностью Realme GT3 является рекордно высокая скорость зарядки с мощностью 240 Вт. Зарядка смартфона от 0 до 20% проходит всего за 80 секунд, до 50% можно зарядить за 4 минуты, а полный заряд до 100% занимает всего 9,5 минут.
Три микроконтроллера управляют силой тока, который поступает на батарею смартфона. В комплекте с устройством идет зарядный кабель повышенной площади сечения, который гарантирует безопасность зарядки и способен выдержать ток до 12А. Этот кабель обеспечивает на 20% большую электропроводность. Чтобы предотвратить нагрев во время зарядки на рекордных скоростях, используется передовая многослойная система охлаждения.
Устройство имеет огнестойкую конструкцию по стандарту PS3, 13 температурных датчиков и 60 уровней защиты, что гарантирует безопасность его работы. Сертификация ведущей немецкой организации TÜV Rheinland также подтверждает это.
Realme GT3 обладает долговечным и надежным аккумулятором. Внутренние испытания показали, что емкость батареи сохраняется на уровне не менее 80% даже после 1600 циклов зарядки на мощности 240 Вт. Это в два раза превышает отраслевой стандарт, который гарантирует 80% после 800 циклов.
Realme GT3 предлагает максимальную конфигурацию на российском рынке, с емкостью 1 Тбайт постоянной памяти и 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR 5X. Это достаточно, чтобы хранить целые сезоны любимых сериалов в высоком разрешении, а также десятки тысяч фото и аудиозаписей. Быстрая запись и чтение данных гарантируется благодаря 16 Гбайт ОЗУ, а также возможность одновременной работы до 45 приложений.
Смартфон realme GT3 имеет сбалансированный 8-ядерный флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 на базе 4-нм техпроцесса, улучшенный сопроцессор управления дисплеем и возможность использования технологии HDR10+ и 10-битного цвета для видеоконтента. Защиту зрения пользователей обеспечивают датчики внешней освещенности, автоматическая регулировка яркости экрана и максимальный показатель ШИМ дисплея в отрасли, равный 2160 Гц.
В тесте производительности AnTuTu смартфон набирает более 1,2 млн баллов. Блок камер состоит из флагманского сенсора Sony IMX 890 OIS+EIS 50 Мп, который дает возможность создавать детализированные фотографии высокого разрешения в любых условиях.
Сверхширокоугольный модуль 8 Мп с углом обзора 112° позволяет делать эффектные панорамные фото и запечатлевать всю красоту природы и городских пейзажей. Модуль 2 Мп с оптическим 20х и цифровым 40х зумом отвечает за микросъемку, позволяя видеть мельчайшие детали. Сенсор большого размера 1/1,56" захватывает максимальное количество света для обеспечения высокого качества ночных снимков.
Инновационные технологические возможности realme GT3 отражаются в его дизайне. Задняя крышка смартфона сочетает три текстуры стекла, включая матовое и тонированное стекло, а также прозрачные элементы устройства и интерактивный RGB-интерфейс в форме буквы "С". Этот интерфейс позволяет взаимодействовать со смартфоном на новом уровне, даже когда он лежит дисплеем вниз.
Световой индикатор сообщает о состоянии заряда, входящих звонках и сообщениях, а также уведомляет об обратном отсчете при установленном таймере на фотосъемку. Кроме того, интерфейс предоставляет широкие возможности для персонализации, включая выбор одного из 25 различных цветов, 2 ритмов и 5 скоростей пульсации.
Первым рынком, где realme GT3 поступил в официальную продажу, стала Россия. В магазинах партнеров бренда в Черном и Белом цветах доступна новинка в конфигурации 1 ТБ +16 ГБ по цене от 69 999 рублей.
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