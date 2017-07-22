В Москве на территории общественного городского пространства "Хлебозавод №9" прошла презентация новой модели электросамоката Segway-Ninebot Max G2 в минувшие выходные 17 июня. Этот электросамокат является обновленной версией популярной модели Max G30P и теперь доступен для покупки в официальном интернет-магазине segway-ninebot.ru/.
В рамках официального мероприятия, приуроченного к запуску новой модели на российском рынке, состоялось выступление директора по продажам Segway-Ninebot в Тихоокеанском регионе мистера Джона Пенга. Он поздравил гостей с этим важным событием и поделился своими впечатлениями о новом электросамокате. Также мистер Пенг продемонстрировал возможности новой модели, сделав на ней небольшой заезд перед публикой. Мероприятие прошло в субботу на площади «Хлебозавода №9».
На мероприятии посетители смогли ознакомиться с новой моделью электросамоката Max G2 и другими флагманами бренда, принять участие в тест-драйве, а также выиграть брендированные призы в многочисленных розыгрышах и лотерее на главный приз - электросамокат Max G2. Каждый из посетителей ушел с подарком.
Напоминаем о преимуществах новой модели электросамоката Max G2, на которую действует скидка 10%* с 17.06.2023 по 01.07.2023 при использовании промокода NEWMAXG2 в Корзине Интернет-магазина www.segway-ninebot.ru:
Благодаря фирменной технологии Segway-Ninebot's RideyLONG, которая координирует работу электромотора, новых шин и оптимизированного алгоритма контроллера, запас хода увеличивается до 70 км.
Новый мотор предлагает мощность, увеличенную на 28% по сравнению с Max G30P, и обеспечивает безопасность и устойчивость Max G2 на любых дорогах. Задний привод делает катание более комфортным и веселым, а максимальная скорость достигается при заряде менее 20%.
Использование модернизированных 10-дюймовых самоуплотняющихся бескамерных шин позволяет увеличить запас хода и обеспечивает большую долговечность и адаптивность к сложным дорожным условиям. Эффективная система гидравлической передней и двойной пружинной задней подвески смягчает воздействие препятствий, таких как ступеньки, гравийные дороги и лежачие полицейские, обеспечивая комфорт при езде и стабильность.
Для покорения любых препятствий поможет максимальный уклон подъёма в 22%. Фирменная система управления аккумулятором BMS и встроенные поворотники спереди и сзади обеспечивают превосходную устойчивость и безопасность. Более экономичный двигатель снижает износ и расход энергии, что максимизирует производительность.
Незаменимая вспомогательная система для современного транспорта - TCS или Traction Control System, а алгоритм управления Ninebot увеличивает тягу на гравии и скользких дорогах. В приложении можно настроить скорость и ускорение. Новые ПДД для самокатчиков соответствуют максимальной скорости в 25 км/ч.
Организаторы собрали обратную связь от участников тест-драйва по отношению к электросамокатам. Они получили выводы на основе ответов 238 опрошенных.
Опрос показал, что регулярно на самокатах катаются половина участников события, чуть меньше процент катаются раз в одну-две недели. Большинство (более 80%) знают новые правила дорожного движения для самокатчиков. Хотя большинство использует самокаты для прогулок, некоторые предпочитают добираться на них до работы. Опрошенные назвали причины выбора электросамокатов для передвижения по городу: удобство перемещения (37,7%), возможность добраться без пробок (24,6%), возможность развеяться и отдохнуть (21,3%), в порядке убывания.
Согласно опросу, более 60% людей предпочитают арендовать самокаты, вместо того чтобы покупать свои, чтобы избежать необходимости заботиться о их хранении и логистике.
Тем не менее, опрошенные ориентируются на технические характеристики при выборе электросамоката к покупке (64,4%), а затем на цену (24,4%), в меньшей степени на бренд и дизайн. Когда дело доходит до характеристик, наиболее важным является комфорт езды (для 40%), запас хода (для 28,6%), а также компактность (для 14,3%).