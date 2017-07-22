Смартфон realme C55 в новом Зеленом цвете будет продаваться в России с 1 июля. Это популярная модель, которую также можно будет купить в конфигурации с 6/128 Гб памяти. Ранее эта версия была доступна только в Черном и Перламутровом цветах, а теперь покупатели смогут выбирать из трех вариантов.
Дизайн задней панели новинки вдохновлен тропическим лесом. На устройство нанесены микроскопические вертикальные линии, которые напоминают капли дождя. Сочетание переливающихся оттенков зеленого и синего делает смартфон уникальным и привлекательным. Владельцы realme C55 в Зеленом цвете смогут подчеркнуть свою индивидуальность и привлечь взгляды окружающих.
Realme C55, известный своими чемпионскими характеристиками, стал еще более доступным для пользователей благодаря новой конфигурации 6/128 Гб в дополнение к уже существующей 8/256 Гб. Кроме того, технология динамического расширения оперативной памяти позволяет увеличить ее объем на 8 Гб. Теперь пользователи смартфонов Realme C55 в черном и перламутровом цветах могут оценить стильный внешний вид и передовые возможности устройства. Это устройство уже получило большую популярность во всем мире и привлекает все больше пользователей.
Первая в своем сегменте камера AI с разрешением 64 Мп обеспечивает отличное качество съемки смартфона. Его аккумулятор емкостью 5 000 мАч заряжается до 100% быстро благодаря технологии SUPERVOOC 33 Вт за 63 минуты. Процессор MediaTek Helio G88 также включен в этот смартфон. Кроме того, этот Android-смартфон оснащен первой в своем роде мини-капсулой, которая интуитивно подстраивается под вырез камеры и показывает важную информацию, такую как состояние аккумулятора, объем переданных через мобильную сеть данных и количество пройденных за день шагов.
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