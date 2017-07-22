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Запуск серия realme 11 Pro в России состоится 13 июля

04 июля 2023, 09:36




13 июля в России стартуют продажи новой серии смартфонов realme 11 Pro. Серия включает в себя модели 11 Pro и 11 Pro+, обе с премиальным дизайном из экокожи, разработанным бывшим дизайнером бренда GUCCI Маттео Менотто. Особенностью старшей модели 11 Pro+ будет камера с разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией изображения, а также функцией SuperZoom, основанной на сенсоре Samsung ISOCELL HP3, которая является первой в мире. Вместе с запуском смартфонов начнется масштабная промо-акция с онлайн-кинотеатром Иви.

С камерой разрешением 200 Мп и функцией SuperZoom realme 11 Pro+ обеспечивает феноменальную четкость. Матрица размером 1/1,4 дюйма и обновленный сенсор Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom позволяют достичь высокого качества изображений. Большая диафрагма f/1,69 дополняет эти возможности.

Запуск серия realme 11 Pro в России состоится 13 июля


Технология встроенного зума на realme 11 Pro+ позволяет создавать снимки сверхвысокого разрешения на больших расстояниях. Используя искусственный интеллект, автоматическое увеличение после одного нажатия приблизит нужную область и найдет идеальный ракурс для создания эффектного снимка.

Для создания креативных фото пользователи realme 11 Pro+ получили ряд полезных функций и инструментов. Оптическая стабилизация SuperOIS теперь защищена от тряски по четырем осям, что увеличивает ее эффективность на 180% по сравнению с предыдущим поколением. Селфи-камера Sony с разрешением 32 Мп теперь имеет режим "супергруппового" портрета. Обновленный режим "Улица 4.0" добавил 22 уникальных фильтра, которые помогут запечатлеть любимые места в новом свете. Кроме того, в камеру realme 11 Pro+ вернулась функция для работы с длинной выдержкой.

Благодаря автоматическому зуму, кадры, снятые на realme 11 Pro, будут четкими на любом расстоянии. Передовой блок камер с оптической стабилизацией и разрешением основного модуля 100 Мп обеспечивает профессиональное качество фото и видео, созданных пользователем, благодаря интеллектуальным алгоритмам.

Утонченный дизайн серии realme 11 Pro разработан при участии Маттео Менотто, бывшего дизайнера принтов и текстиля итальянского бренда GUCCI. Маттео Менотто вдохновлялся эстетикой Милана, столицы мировой моды, на рассвете. Корпус от легендарного дизайнера придает уникальность и стильность этому смартфону.
Стильный и запоминающийся дизайн серии realme 11 Pro делает смартфон изысканным аксессуаром, который поможет пользователям продемонстрировать свои индивидуальность и утонченный вкус. Круглый объектив камеры смартфона напоминает восходящее солнце, линия посередине - уходящую вдаль улицу, а теплый оттенок бежевого - каменные стены миланских домов.

Запуск серия realme 11 Pro в России состоится 13 июля


Номерная серия realme, пользующаяся большой популярностью во всем мире, воплощает в устройствах новые технологии в различных областях в соответствии со своим девизом "Меняй стандарты". От камеры, памяти и скорости зарядки до дизайна, realme предлагает новые решения. Ее поставки превысили 50 млн единиц, что помогло бренду достичь отметки в 100 млн проданных устройств в рекордные сроки.

13 июля в России будут запущены смартфоны realme 11 Pro и 11 Pro+. Подробные технические характеристики и доступные конфигурации устройств будут объявлены позже. Пользователи, приобретающие новинки в течение первого месяца, получат бесплатную подписку онлайн-кинотеатра Иви на три года. Подробности акции будут раскрыты позднее. realme - глобальный технологичный бренд, специализирующийся на производстве смартфонов и умных устройств, которые меняют принятые стандарты и делают высокие технологии доступными для широкого круга потребителей. realme стремится создавать продукты с высокой производительностью и стильным дизайном, а также предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов.
В 2018 году Скаем Ли основал компанию. Во втором квартале 2021 года realme стал одним из шести ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей достигло 160 миллионов к настоящему моменту.

На данный момент realme активно расширяет свое присутствие по всему миру и уже представлен на более чем 60 рынках, включая Китай, Индию, Россию, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. За три года с момента основания компания вошла в топ-5 на 30 рынках. В июле 2022 года, согласно отчету Canalys, бренд занял третье место в России по объему продаж (sell-in).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона HUAWEI Mate X3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор HUAWEI Mate X3: складной смартфон, который мы заслужили".

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