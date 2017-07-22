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realme станет партнером open-air фестиваля VK Fest 2023

05 июля 2023, 23:35




5 июля 2023 г. в Москве, в Парке Горького, пройдет самый популярный open-air фестиваль VK Fest 2023. realme, компания высоких технологий, примет участие и представит тематическую площадку, где посетители смогут попробовать новинки бренда, такие как смартфоны и наушники. Кроме того, будут проводиться развлекательные конкурсы и флешмобы, где можно будет выиграть ценные призы и получить памятные сувениры. Так что площадка realme станет центром притяжения для всех любителей высоких технологий.

На площадке realme будет построен город реалмяу, где посетители смогут протестировать функции zoom-увеличения на разных смартфонах, включая новые устройства серии 11 Pro. Эта масштабная инсталляция позволит посмотреть на прогулки по городу с новой перспективы, так как с камерами смартфонов realme можно заметить даже самые мелкие детали.

realme станет партнером open-air фестиваля VK Fest 2023


Одно из основных развлечений для гостей будет возможность поучаствовать в музыкальном конкурсе с призами, где им придется угадывать мелодии, используя новые профессиональные наушники realme Buds Air 5 Pro.
На подготовленных мишенях можно будет испытать свои силы в чемпионате Cepco и побороться за призы, если забросят кольца безеля в форме камер смартфонов серии realme 11 Pro. Поддержать атмосферу активного и веселого досуга помогут танцевальные флешмобы и игры, включая танцевальный автомат для всех желающих. Участники также будут получать печенье с забавными предсказаниями за выполнение заданий от бренда. Кроме того, на площадке найдутся варианты активностей для детей, например, надувание больших мыльных пузырей и развлечение с маскотом бренда реалмяу.

На фестивале для маленьких любителей технологий будут предложены следующие активности: нанесение аквагрима в виде кошачьих носов, примерка кошачьих ушек и усов, а также участие в танцевальном флешмобе вместе с символом бренда.

Кроме того, гости фестиваля имеют возможность принять участие в бесплатной лотерее, организованной компанией realme. В качестве приза победители могут получить смартфоны, умные устройства и памятные сувениры. Трех победителей будут выбраны случайным образом вечером 15 и 16 июля из тех, кто в течение дня взял номерок на бренд-зоне.



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