В онлайн-формате 5-6 июля 2023 года состоялся финал ежегодного конкурса по разработке мобильных приложений "IT Школа выбирает сильнейших!". Участниками финального тура стали все выпускники программы "IT Школа Samsung" 2022/2023 учебного года, а также ученики из Армении, присоединившиеся к ним впервые в этом году. За год обучения конкурсанты разработали мобильные приложения для платформы Android.
В 2023 году количество выпускников программы превысило 500 школьников. На 57 площадках "IT Школы Samsung" в России и Армении были подведены итоги учебного года. Каждый учащийся освоил 5 модулей программы и создал собственный проект - мобильное приложение для платформы Android. Идеи для проектов ребята выбирали самостоятельно.
Альберт Миннияров, начальник Управления интеллектуальных систем обеспечения качества проектов, Samsung, возглавляет жюри Всероссийского конкурса «IT Школа выбирает сильнейших!». Конкурс проводился в трех номинациях: «Социальные приложения», «Игры», «Программирование». Во второй тур конкурса прошли 56 мобильных приложений 65 выпускников из городов России и Армении, всего 22 города. Жюри, состоящее из экспертов Samsung, преподавателей и выпускников программы «IT Школа Samsung», отобрало 19 лучших проектов выпускников с площадок в 7 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новороссийск, Омск, Томск и Дилижан.
В работе жюри финала приняли участие следующие лица: вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по СНГ Певнев Сергей; эксперты Samsung Юн Светлана, Лимасов Андрей, Жуков Антон, Скрипкин Андрей; доцент департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Максименкова Ольга; руководитель группы разработки Яндекс Go Вихров Виктор; руководитель группы технического развития Яндекс.Лицея Рудаковский Артем; разработчик приложения Пятерочки, X5 Group, Сазанков Юрий; старший менеджер по продуктам в ИНПАС, Бабурин Михаил; Android разработчик, Тинькофф Банк, Гушель Дмитрий; преподаватели и выпускники программы «IT Школа Samsung» Ефремова Ирина и Шперлинг Владимир
10 лет назад началась разработка программы "IT Школа Samsung" в России, и в этом году исполняется юбилей. Эта программа является успешным примером глобальной социально-образовательной инициативы компании Samsung - Samsung Innovation Campus, которая направлена на подготовку будущих ИТ специалистов. За прошедшие 10 лет программа охватила около 50 городов в России и вузы также получили ИТ программы для студентов. Ведущие вузы страны создали совместные центры компетенций по передовым ИТ направлениям. Samsung Innovation Campus активно развивает программу ИТ-образования для молодежи в более чем 30 странах.
В прошлом году к программе присоединилась Армения. Обучение по программе стартовало в Дилижане на базе международного колледжа UWC. Благодаря руководству колледжа, преподавателям и всем сотрудникам, которые активно участвовали в развитии проекта, выпускники программы из Армении разработали успешные проекты и заняли призовые места во всех трех номинациях конкурса. С 2014 года более 5200 выпускников успешно справились с нашей сложной образовательной программой.
Вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ, Сергей Певнев, отметил, что по результатам опросов 97% выпускников рекомендуют своим друзьям обучение в "IT Школа Samsung", а 95% планируют продолжать свое развитие в IT сфере. Он подчеркнул, что программа "IT Школа Samsung" уникальна и способствует развитию талантов и навыков молодежи, которые в будущем внесут свой вклад в развитие России и других стран. Когда Рубен Варданян и он решили создать международную школу UWC Dilijan в Армении, они надеялись, что она станет катализатором развития не только самого Дилижана, но и системы образования в стране.
Устойчивое развитие России и Армении - главная цель благотворительных проектов, осуществляемых UWC Dilijan College. Мы с гордостью и радостью отмечаем, что компания Samsung реализует свою программу в Армении на базе нашего учебного заведения. Видим синергию образовательных инициатив и положительный эффект, который они оказывают на молодежь Армении. Финал конкурса, в котором победили армянские ученики, только подтверждает наши достижения. Благодаря сотрудничеству с Samsung, открываются новые возможности для развития Армении. Вероника Зонабенд, председатель Совета директоров UWC Dilijan College, выражает уверенность в положительном влиянии этого партнерства.
«Я хочу выразить благодарность участникам конкурса и их преподавателям за огромную работу, которую они проделали, начиная с идеи и архитектуры приложений и заканчивая их презентациями и защитой. Замечательно, что создатели проектов, несмотря на свой школьный возраст, имеют долгосрочные планы и намерены развивать и улучшать свои проекты в будущем», - отметил Председатель жюри, Начальник Управления интеллектуальных систем обеспечения качества проектов, Samsung, Альберт Миннияров.
«Впечатляет, что работы выполнялись не просто как учебные проекты, а как реальные задачи с определенными целями. Желаю успехов нашим ученикам!», - добавила Ефремова Ирина, педагог ДО, преподаватель «IT Школы Samsung», IT-Cube.Миасс МАУ ДО ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева.
Победителями в номинации "Игровое приложение" стали:
- Владимир Шперлин, Android разработчик "Яндекс Маркет" и выпускник/преподаватель "IT Школы Samsung" в Инженерном лицее НГТУ, отметил, что в каждом проекте увидел интересные мысли и с удовольствием бы воспользовался приложениями, созданными учениками.
- Софья Ткач получила главную награду Гран-при за разработку приложения Dovery, которое помогает родителям запланировать и распределить поручения между всеми членами семьи. Преподаватель этого проекта - Мурзин Иван.
Эмма Манукян из Дилижана, UWC Dilijan College, заняла первое место с приложением LightBrains для развития детского интеллекта с помощью ментальной арифметики. Преподаватель - Давтян Арсен.
Полина Михайлова и Лукашенко Мария из Омска, Школы №120, заняли второе место с игрой на двоих Incredible Volleyball, в которой каждый старается перекинуть мяч на сторону соперника. Преподаватель - Шелихов Олег.
Виталий Козаченко из Казани, СУНЦ КФУ, занял третье место с игрой ITL: Final Trial, где любимая школа с юмором отражена в игровом мире: чтобы пройти локации, напоминающие игры 90-х, необходимо выполнить серию заданий. Преподаватель - Фахрутдинов Булат.
1 место в номинации «Социальное приложение» занял Максим Ясашный из Москвы, студент РТУ МИРЭА, с разработанным им приложением Where is Caesar. Это приложение предназначено для гурманов и позволяет оценивать рестораны по конкретным блюдам. Проект разработан при поддержке преподавателя Седова Фёдора.
На втором месте находятся Григорий Омельчук и Александр Кулагин из Москвы, работники ТОЦ Samsung. Их приложение Покупай - Помогай предоставляет возможность участвовать в социальных и благотворительных инициативах на базе сети магазинов «Пятерочка». Руководитель проекта - Егоров Дмитрий.
Гагик Саргсян из Дилижана, студент UWC Dilijan College, занял третье место с универсальным приложением Traveler. Это приложение позволяет делиться и получать информацию о различных местах и событиях на интерактивной карте во время путешествий. Проект разработан при поддержке преподавателя Давтяна Арсена.
Победителями в номинации "Программирование" стали:
Михаил Шумилов из Москвы, ТОЦ Samsung, занял первое место. Его приложение Поля превратит прогулки в увлекательное соревнование, позволяя записывать путь в виде узоров. Преподавателем был Непретимов Александр.
Ярослав Жуков из Санкт-Петербургского Дворца творчества юных занял второе место. Его приложение ForBlitzStatistics предназначено для ведения соревновательной статистики по боям на танках в популярной игре. Преподавателем был Семенов Георгий.
Третье место досталось Артёму Джангиряну из Дилижана, UWC Dilijan College. Его приложение ArFinance использует современные технологии для управления финансами. Преподавателем был Гардишьян Генрик.
Игорь Ефимов, преподаватель из Томского Хобби-центра, одержал победу в специальной номинации «Выбор зрителей» по результатам онлайн голосования. Его приложение Train Your Body, разработанное для самостоятельных занятий фитнесом, не только позволяет пользователям создавать свои программы тренировок, но и предлагает тренировки, разработанные с помощью искусственного интеллекта GPT3.5-Turbo.
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Федеральная социально-образовательная программа «IT Школа Samsung» является частью глобальной инициативы компании Samsung Innovation Campus и направлена на подготовку будущих IT-специалистов. В рамках программы, учащиеся 9-10 классов получают знания и практические навыки разработки мобильных приложений на языке Java для платформы Android. За время существования программы, около 5000 выпускников были удостоены сертификатами компании. Курс рассчитан на один учебный год (132 академических часа) и предусматривает по четыре академических часа групповых занятий с преподавателем в неделю. Бесплатное обучение доступно для всех участников.
В формате дополнительного образования проводятся занятия. Ежегодно все выпускные проекты участников учебного заведения принимают участие в федеральном конкурсе мобильных приложений "IT Школа выбирает сильнейших!". Победителю этого конкурса присуждается диплом и сертификат выпускника, которые при поступлении в вузы России приносят дополнительные баллы.
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