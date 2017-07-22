Новую серию смартфонов 11 Pro запускает компания realme, которая сотрудничала с бывшим дизайнером GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто, чтобы создать премиальный дизайн. realme Design Studio воплотило уникальные решения, объединяющие миры моды и технологий.
Вместе с Маттео Менотто realme Design Studio разработал проект, который переосмысляет городскую культуру и соединяет прошлое и настоящее, историческое наследие и динамику современности. Основой дизайна стало влияние Милана, где объединены эстетика элегантного прошлого и яркое настоящее.
Бежевый (Sunrise Beige) стал самым заметным из доступных цветов. В модели смартфона этого оттенка модуль камеры напоминает утреннее солнце, а желтая линия на задней панели символизирует уходящую улицу. Корпус окрашен в особый оттенок бежевого, который ассоциируется со старинными зданиями Милана, освещенными солнечными лучами. Однако для тех, кто предпочитает подбирать гаджеты в соответствии с ярким образом и индивидуальным стилем, realme 10 Pro будет доступен в черном цвете, а realme 11 Pro+ - в уникальном зеленом цвете.
Смартфоны серии 11 Pro от realme предлагают сочетание высокой функциональности и элегантного внешнего вида, которые дополняют индивидуальный стиль владельцев. Отделка задней панели в Бежевом и Зеленом цветах выполнена из премиальной экокожи, обладающей высокой надежностью и износостойкостью. Это позволяет корпусу сохранять свой изначальный внешний вид на протяжении длительного времени и обеспечивает защиту от разводов и следов пальцев.
Роскошь, изящество и премиальность серии особенно ярко подчеркиваются материалом в сочетании с флагманским изогнутым экраном частотой 120 Гц и ШИМ 2160. Компания realme при постановке своей цели, создавать смартфоны, учитывает потребности пользователей, которым важно сочетание технологий и моды, передовых функций и средства самовыражения.
13 июля в России состоится запуск серии realme 11 Pro. Вместе с смартфонами будут представлены флагманские наушники realme Buds Air 5 Pro. Они оснащены первыми в своем ценовом сегменте двойным коаксильным драйвером, шумоподавлением до 50 Дб и шестью микрофонами для четкого звука.
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