Компания Anker под брендом soundcore представляет новые беспроводные наушники Sleep A10 - идеальный компаньон для спокойствия и сна. Гарнитура обеспечит превосходный звук с максимально удобной посадкой.
Четырехкомпонентная система шумоподавления в гарнитуре Anker soundcore A10 предотвращает отвлечение от окружающих шумов. Сама конструкция уменьшает уровень шума на 15 дБ, а двухслойные ушные вкладыши увеличивают это значение до 20 дБ. Общее пассивное снижение шума составляет 35 дБ.
Наушники оснащены Bluetooth Low Energy для подключения. Эта технология используется во время трансляции музыки для сна через специальное приложение, чтобы снизить потребление энергии и увеличить время работы наушников. Кроме того, они также поддерживают классическое подключение через Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков SBC и AAC. Это позволяет воспроизводить музыку с высоким качеством и битрейтом до 256 кбит/с.
Адаптивный алгоритм у наушников Sleep A10 автоматически регулирует громкость музыки, обеспечивая максимальный комфорт для сна и исключая посторонние звуки. Мягкий звук, специально спроектированные драйверы, сбалансированное звучание - все это делает засыпание комфортным. Anker soundcore A10 гарантируют удобство даже при сне на боку, благодаря своей меньшей размерности и компактности на 70% и 30% соответственно по сравнению с классическими Bluetooth-наушниками и другими гарнитурами для сна.
В приложении soundcore есть функция установки времени отхода ко сну. Там же можно настроить будильник, который постепенно разбудит ото сна. Для будильника предоставляется большой выбор звуков и мелодий, включая бинауральные ритмы, белый шум и музыку для расслабления и медитации.
Когда пользователь уснет, наушники определят это с помощью акселерометра и выключат музыку, переключившись в спящий режим. Во время сна, если окружающий звук станет громче обычного, наушники снизят его уровень, воспроизведя музыку для сна и регулируя громкость так, чтобы ничто не мешало спать.
В официальном магазине бренда на Ozon можно приобрести беспроводные наушники Anker soundcore A10 по официальной стоимости в 9 999 рублей. Наушники обладают автономностью до шести часов в режиме «Музыка», до десяти часов в спящем режиме и до восьми часов в комбинированном стиле. Кроме того, после продолжительного использования наушники предоставят пользователю детальную статистику сна по дням, неделям, месяцам и годам, что позволит определить и улучшить качество сна путем отслеживания его фаз и общей продолжительности. Для зарядки наушников их кейс обладает автономностью до 40 часов и заряжается с помощью USB-C.
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