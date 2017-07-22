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Представлены Anker soundcore Sleep A10: беспроводные наушники для сна

20 июля 2023, 16:03




Компания Anker под брендом soundcore представляет новые беспроводные наушники Sleep A10 - идеальный компаньон для спокойствия и сна. Гарнитура обеспечит превосходный звук с максимально удобной посадкой.

Четырехкомпонентная система шумоподавления в гарнитуре Anker soundcore A10 предотвращает отвлечение от окружающих шумов. Сама конструкция уменьшает уровень шума на 15 дБ, а двухслойные ушные вкладыши увеличивают это значение до 20 дБ. Общее пассивное снижение шума составляет 35 дБ.

Представлены Anker soundcore Sleep A10: беспроводные наушники для сна


Наушники оснащены Bluetooth Low Energy для подключения. Эта технология используется во время трансляции музыки для сна через специальное приложение, чтобы снизить потребление энергии и увеличить время работы наушников. Кроме того, они также поддерживают классическое подключение через Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков SBC и AAC. Это позволяет воспроизводить музыку с высоким качеством и битрейтом до 256 кбит/с.

Адаптивный алгоритм у наушников Sleep A10 автоматически регулирует громкость музыки, обеспечивая максимальный комфорт для сна и исключая посторонние звуки. Мягкий звук, специально спроектированные драйверы, сбалансированное звучание - все это делает засыпание комфортным. Anker soundcore A10 гарантируют удобство даже при сне на боку, благодаря своей меньшей размерности и компактности на 70% и 30% соответственно по сравнению с классическими Bluetooth-наушниками и другими гарнитурами для сна.

В приложении soundcore есть функция установки времени отхода ко сну. Там же можно настроить будильник, который постепенно разбудит ото сна. Для будильника предоставляется большой выбор звуков и мелодий, включая бинауральные ритмы, белый шум и музыку для расслабления и медитации.

Когда пользователь уснет, наушники определят это с помощью акселерометра и выключат музыку, переключившись в спящий режим. Во время сна, если окружающий звук станет громче обычного, наушники снизят его уровень, воспроизведя музыку для сна и регулируя громкость так, чтобы ничто не мешало спать.

Представлены Anker soundcore Sleep A10: беспроводные наушники для сна


В официальном магазине бренда на Ozon можно приобрести беспроводные наушники Anker soundcore A10 по официальной стоимости в 9 999 рублей. Наушники обладают автономностью до шести часов в режиме «Музыка», до десяти часов в спящем режиме и до восьми часов в комбинированном стиле. Кроме того, после продолжительного использования наушники предоставят пользователю детальную статистику сна по дням, неделям, месяцам и годам, что позволит определить и улучшить качество сна путем отслеживания его фаз и общей продолжительности. Для зарядки наушников их кейс обладает автономностью до 40 часов и заряжается с помощью USB-C.



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