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При поддержке realme завершился первый Half Triathlon во Владивостоке

27 июля 2023, 18:00




Масштабный спортивный праздник Vladivostok Half Triathlon завершился на о. Русский. Площадкой соревнования выступил Дальневосточный Федеральный Университет. Мероприятие проходило при поддержке realme, генерального партнера фестиваля, и объединило более 700 спортсменов из самых разных регионов России.

Фестиваль триатлона -- это третий этап Азиатского Тихоокеанского Суперкубка триатлона, учрежденного в 2022 году РОО «Федерацией Триатлона и Полиатлона ПК». В первый день мероприятия, 22 июля, прошли соревнования среди детей и подростков. Официальное открытие триатлона для взрослых состоялось 23 июля. Участникам предстояло прохождение трех дисциплин -- плавания, велогонки и бега.

При поддержке realme завершился первый Half Triathlon во Владивостоке


Для поддержания хорошего настроения среди участников и зрителей realme оборудовала бренд-зону с различными квестами, конкурсами и активностями с ценными подарками. А в качестве призов их победители получили смартфоны realme 11 Pro+, флагманские наушники realme Buds Air 5 Pro, а также умные часы realme Watch 3 Pro. Для тех же, кто желал увековечить в памяти впервые прошедший во Владивостоке фестиваль Half Triathlon, компания realme организовала необычную фотозону с камерой 360.

Кроме того, гости мероприятия смогли протестировать смартфоны и устройства realme, в том числе, камеру 200 Мп с функцией SuperZoom смартфона realme 11 Pro+. Специально для этого был создан город реалмяу -- масштабная инсталляция с множеством мелких деталей, которые можно было обнаружить с помощью Zoom-увеличения, а в качестве приза получить памятный мерч.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона HUAWEI Mate X3. HUAWEI Mate X3 оказался удивительно компактным и элегантным гаджетом, заставившим нас совершенно по-новому взглянуть на складные смартфоны. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор HUAWEI Mate X3: складной смартфон, который мы заслужили".

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